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Сенат США заблокував розгляд оборонного бюджету через зауваження республіканців щодо санкцій проти "Північного потоку-2"

Республіканці наполягають на включені до законопроєкту норм про санкції. 

Сенат США заблокував розгляд оборонного бюджету через зауваження республіканців щодо санкцій проти "Північного потоку-2"
Трубопровід ‘Північний потік 2’ в Лубміні , Німеччина
Фото: EPA/UPG

Сенат США 29 листопада заблокував законопроєкт про оборонний бюджет (NDAA) на 2022 рік через зауваження республіканців, які наполягають на поправках щодо санкцій проти "Північного потоку-2". Про це пише "Радіо Свобода".

За розгляд не вистачило голосів – 45 проти 51 при мінімально необхідних 60. 

Перед процедурним голосування республіканець Мітч МакКоннелл обіцяв виступити проти просування проєкту без врахування поправок, зокрема і стосовно ПП-2. Його позицію підтримав і республіканець Джим Ріш і сенатор Тед Круз. Вони закликали проголосувати за їхню пропозицію про санкції щодо трубопроводу.

Попри двопартійну підтримку санкцій, адміністрація президента Джо Байдена виступає проти них, побоюючись, що це відштовхне союзників із ЄС, зокрема Німеччину.

Лідер сенатської більшості Чак Шумер назвав голосування "непояснювальним і обурливим" та звинуватив республіканців у голосуванні проти військ, пише Reuters.

"Тільки тому, що декілька республіканців не отримали всіх поступок, на яких вони наполягали, вони зупиняють процес", – заявив він. 

Нагадаємо, що адміністрація Байдена відмовилася запроваджувати санкції проти оператора газопроводу і в липні уклала угоду з Німеччиною, хоча кілька днів тому запровадила нові санкції проти пов'язаної з Росією компанії Transadria та її судна.

У листопаді американське видання Axios писало, що уряд Німеччини закликав членів Конгресу Сполучених Штатів не запроваджувати санкції щодо газопроводу "Північний потік-2", стверджуючи, що це "послабить" довіру до США і "зрештою зашкодить трансатлантичній єдності".

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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