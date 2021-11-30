СБУ викрила на Прикарпатті масштабний канал контрабанди лісу

Підприємець з Івано-Франківської області, який має легальний бізнес, паралельно налагодив механізм експорту до кількох країн нелегально вирубаної деревини.

Служба безпеки України заблокувала на Прикарпатті незаконний механізм масштабного експорту лісодеревини за кордон з використанням фіктивних документів. Від початку року зловмисники переправити лісу та лісоматеріалів на понад 2 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Івано-Франківській області.

Зазначається, що підприємець з Івано-Франківської області, який має легальний бізнес, паралельно налагодив ще і механізм експорту до кількох країн нелегально вирубаної на території області деревини.

Щоб легалізувати незаконно зрубаний ліс, підприємець скуповував використані товарно-транспортні накладні для їх повторного використання. На підставі цих накладних отримував сертифікат про походження деревини, необхідний для її продажу за кордон.

Під час огляду вантажу, який ділок намагався експортувати через Одеський порт, правоохоронці виявили чергову партію лісоматеріалів хвойних порід, задекларовані характеристики яких не відповідають супровідним документам.

У ході обшуків, проведених у приміщеннях деревообробних цехів, що належать підприємцю, та за місцем його фактичного мешкання вилучено деревину без підтверджуючих документів щодо її законного походження; чорнові записи та документи, що підтверджують незаконні експортні операції; банківські картки, які використовувалися для розрахунків з партнерами.

СБУ ініціювала проведення експертиз для встановлення збитків, нанесених державі.

Наразі планується повідомлення ділку про підозру за ст. 201-1 (переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 7 листопада у Чернівецькій області прикордонники виявили осіб, які за допомогою безпілотників намагалися порушити повітряний простір на українсько-румунському кордоні.