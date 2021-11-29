На 7-му блоці Бурштинської ТЕС стався вибух, на 8-му спалахнула пожежа
На 7-му блоці Бурштинської ТЕС стався вибух, на 8-му спалахнула пожежа
Китайські інвестори "Мотор Січі" збільшили суму позову проти України до $4,5 млрд
Китайські інвестори "Мотор Січі" збільшили суму позову проти України до $4,5 млрд
Головний дизайнер Louis Vuitton і засновник Off-White помер у віці 41 року
Головний дизайнер Louis Vuitton і засновник Off-White помер у віці 41 року
Зеленський відповів на петицію Стерненка про заборону на в'їзд для громадян Росії
Зеленський відповів на петицію Стерненка про заборону на в'їзд для громадян Росії
У Середземному морі зафіксовано два великі десантні кораблі Росії
У Середземному морі зафіксовано два великі десантні кораблі Росії
Бутусов відреагував на відкриття проти нього кримінальної справи
Бутусов відреагував на відкриття проти нього кримінальної справи
Олена Шуляк: «На сьогодні в складі партії «Слуга народу» близько тисячі партійців»
Олена Шуляк: «На сьогодні в складі партії «Слуга народу» близько тисячі партійців»
ДБР порушило справу після оприлюднення журналістом Бутусовим відео у фейсбуці (оновлено)
ДБР порушило справу після оприлюднення журналістом Бутусовим відео у фейсбуці (оновлено)
ГоловнаСвіт

Білорусь проведе спільні з РФ навчання біля кордону з Україною

Наразі білоруські війська перебувають у пунктах постійної дислокації, проте вже 1 грудня вони почнуть активну бойову підготовку.

Білорусь проведе спільні з РФ навчання біля кордону з Україною
Олександр Лукашенко
Фото: fondsk.ru

Білорусь готує проведення спільних з Росією військових навчань щодо прикриття південних кордонів. Таким чином, маневри здійснюватимуться біля кордону з Україною.

Про це заявив журналістам міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, повідомляє БелТА.

За його словами, наступного року Білорусь та Росія не планують проводити масштабні навчання на кшталт "Заходу" чи "Щита Союзу". Але у військ запланований комплекс заходів на середньострокову перспективу щодо прикриття південних кордонів Білорусі.

"Ми плануємо проведення навчання спільно з нашими колегами, основним стратегічним союзником – Російською Федерацією", – сказав Хренін.

Він зауважив, що наразі білоруські війська перебувають у пунктах постійної дислокації, проте вже 1 грудня вони почнуть активну бойову підготовку.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко пригрозив, що якщо тільки Україна спробує розв’язати конфлікт з Росією, Білорусь не залишиться осторонь.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також