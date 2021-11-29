Білорусь проведе спільні з РФ навчання біля кордону з Україною

Наразі білоруські війська перебувають у пунктах постійної дислокації, проте вже 1 грудня вони почнуть активну бойову підготовку.

Білорусь готує проведення спільних з Росією військових навчань щодо прикриття південних кордонів. Таким чином, маневри здійснюватимуться біля кордону з Україною.

Про це заявив журналістам міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, повідомляє БелТА.

За його словами, наступного року Білорусь та Росія не планують проводити масштабні навчання на кшталт "Заходу" чи "Щита Союзу". Але у військ запланований комплекс заходів на середньострокову перспективу щодо прикриття південних кордонів Білорусі.

"Ми плануємо проведення навчання спільно з нашими колегами, основним стратегічним союзником – Російською Федерацією", – сказав Хренін.

Він зауважив, що наразі білоруські війська перебувають у пунктах постійної дислокації, проте вже 1 грудня вони почнуть активну бойову підготовку.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко пригрозив, що якщо тільки Україна спробує розв’язати конфлікт з Росією, Білорусь не залишиться осторонь.