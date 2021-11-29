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Настав час для обговорення питання, що НАТО може практично зробити для України, – Кулеба

Дії Росії проти України створюють безпековий тиск на весь східний фланг країн-членів блоку, вважає міністр. 

Настав час для обговорення питання, що НАТО може практично зробити для України, – Кулеба
Дмитро Кулеба
Фото: Укрінформ

Україна вважає, що настав час для обговорення питання конкретної допомоги з боку НАТО для всього Чорноморського регіону.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у інтервʼю виданню Delfi, переклад якого наведено на сайті МЗС.

"Ми цінуємо однозначні сигнали з боку НАТО, які звучать в інформаційному просторі останніми тижнями, але настав час для обговорення питання, що НАТО може практично зробити для зміцнення безпеки в ширшому Чорноморському регіоні та як конкретно Альянс може допомогти Україні у ситуації, що склалася. Йдеться не лише про інтереси України. Розпочне Росія військову операцію проти України чи вирішить не робити цього, але продовжить підривати Україну зсередини – у всякому разі це створюватиме військово-безпековий тиск на весь східний фланг Альянсу", – зазначив голова зовнішньополітичного відомства.

Кулеба підкреслив, що Альянс зацікавлений в силі України, адже це запорука безпеки блоку на східному фланзі. Міністр додав, що під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом він поділився думками щодо допомоги блоку Україні. Нині Кулеба відправляється на зустріч міністрів закордонних справ НАТО в Ризі.

Нагадаємо, премʼєр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що забезпечення постійної присутності військових кораблів Альянсу в Чорному морі було б дуже сильним сигналом на підтримку України. Він переконаний, що метою дії Росії є дестабілізація ситуації в Європі та зрив євроатлантичних прагнень України. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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