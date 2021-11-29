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В Ізраїлі контакти інфікованих омікроном відстежуватимуть спецслужби

У країні запровадили надзвичайний стан.

В Ізраїлі контакти інфікованих омікроном відстежуватимуть спецслужби
Фото: EPA/UPG

Кабінет міністрів Ізраїлю дозволив агентству безпеки (ISA) через мобільні телефони стежити за людьми, зараженими новим штамом коронавірусу SARS-CoV-2 омікрон.

Прем'єр-міністр Нафталі Беннетт підписав положення про надзвичайний стан з цього приводу, інформує пресслужба уряду Ізраїлю.

Моніторинг мобільних телефонів стосується лише підтверджених випадків зараження новим штамом, щоб запобігти поширенню омікрону на території країни. 

"Рішення буде діяти до опівночі четверга, 2 грудня 2021 року, згідно з правилами надзвичайного стану; водночас буде вдосконалено законодавство з цього питання", - сказано в повідомленні.

В уряді наголошують, що ISA не перевірятиме дотримання правил карантину. А в разі поширення спалаху захворюваності використання моніторингу мобільних телефонів ISA буде припинено.

Як повідомляли, ввечері 28 листопада Ізраїль закрив кордони для всіх іноземців через омікрон. Громадяни держави після повернення на батьківщину мають надати негативний результат ПЛР і самоізолюватися.

Нові обмеження запровадили за кілька годин до восьмиденного єврейського свята Хануки - Фестивалю вогнів.

Лише чотири тижні тому Ізраїль знову відкрив свої кордони для іноземних туристів після тривалого закриття через коронавірус.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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