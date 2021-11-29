Постійна присутність військових кораблів НАТО в Чорному морі було б сильним сигналом підтримки, – Шмигаль

Росія нарощуванням своїх сил біля українських кордонів прагне зірвати євроатлантичні прагнення України. Про це премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив у інтервʼю Politico напередодні візиту до Брюсселя, зазначили в пресслужбі уряду.

"Відповіддю на агресивні дії Росії має стати солідарна відповідь України, країн ЄС та НАТО. Забезпечення постійної присутності військових кораблів Альянсу в Чорному морі було б дуже сильним сигналом на підтримку України", – заявив премʼєр.

Шмигаль додав, що Москва зацікавлена у дестабілізації не лише України, а й держав-членів блоку НАТО і Європейського Союзу.

"Газ вже використовується як зброя не лише проти нашої держави, але і проти всієї Європи. Ситуація навколо Північного потоку-2 та зменшення транзиту «блакитного палива» через України – яскраво підтверджують цю тезу", – наголосив прем'єр-міністр.

Він додав, що РФ також використовує кібератаки і дезінформацію як інструменти гібридної війни.

Нагадаємо, що в РНБО поки не бачать загроз щодо широкомасштабного вторгнення російських військ до України, хоча не виключають зміни ситуації.

Минулого тижня начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив про те, що Росія накопичила близько 92 000 військових поблизу кордонів України та може готувати наступ на січень-лютий. Кремль традиційно говорить, що переміщення його військ у межах його кордонів не повинно хвилювати інші країни, а також звинувачує Україну і США у провокуванні.

22 листопада секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками візиту до Канади повідомив, що держави-партнери України запевнили про допомогу в разі нового наступу Росії.

Штати розглядають як засіб відповіді нові санкції проти Росії, включно з її президентом Володимиром Путіним та газогоном "Північний потік-2", на введення в експлуатацію якого розраховує Кремль.

Президент України Володимир Зеленський вважає основною метою стягнення військ Росією до кордонів залякування. Водночас неможна відкидати сценарій ескалації.