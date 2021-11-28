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Головний дизайнер Louis Vuitton і засновник Off-White помер у віці 41 року

Вірджил Абло кілька років боровся з онкологічною недугою.

Головний дизайнер Louis Vuitton і засновник Off-White помер у віці 41 року
Вірджил Абло
Фото: instagram.com

Засновник бренду Off-White та художній керівник Louis Vuitton Вірджил Абло помер на 42-му році життя.

Інформація про смерть Абло з'явилася у Twitter LVMH Group.

Генеральний директор Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно заявив, що всі шоковані новиною про смерть Абло, а також висловив співчуття рідним та близьким дизайнера.

У компанії наголосили, що Абло протягом кількох років боровся з онкологічною хворобою.

"Ми всі вражені цією жахливою новиною. Вірджил був не лише геніальним творцем, провидцем, а й людиною з гарною душею та великою мудрістю", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що у вересні 2019 року Вірджил Абло заявив, що вирішив відпочити. Тоді дизайнер запевнив, що у нього все гаразд.

Абло народився в Рокфорді (штат Іллінойс) у 1980 році в родині емігрантів із Гани. Закінчив Вісконсинський університет у Медісоні у 2002 році та Іллінойський технологічний інститут у 2006 році з дипломами з цивільного будівництва та архітектури.

Кар'єру у світі моди Абло розпочав із практики у Fendi у 2009 році, де познайомився з репером Каньє Вестом. Модельєр почав активно співпрацювати з Каньє у творчих проєктах і в результаті створив власний бренд одягу Off-White.

У 2018 році журнал Time включив Абло до "Time 100" - списку ста найвпливовіших людей у світі.

Як повідомляли, сьогодні не стало засновника команди "Формули-1" Williams. Сер Френк Вільямс помер у віці 79 років.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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