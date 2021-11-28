Помер засновник команди "Формули-1" Williams сер Френк Вільямс

28 листопада помер засновник та колишній керівник команди Williams Racing сер Френк Вільямс. Йому було 79 років.

Про смерть сера Френка від імені його сім'ї оголосила команда "Формули-1", яку він очолював протягом багатьох десятиліть.

Згідно із заявою, Френк Вільямс потрапив до лікарні в п'ятницю, 26 листопада. У неділю вранці він "мирно помер" в оточенні своєї сім'ї.

A statement from Williams Racing. pic.twitter.com/urzeKUL7bx — Williams Racing (@WilliamsRacing) November 28, 2021

"Ми просимо всіх друзів і колег з повагою поставитися до побажань сім'ї і в цей тяжкий час не порушувати її права на приватне життя", - заявили у пресслужбі команди.

Тим, хто хоче вшанувати пам'ять сера Френка Вільямса, команда запропонувала приносити квіти до входу до штаб-квартири Williams у Гроуві.

Команда Williams вважається однією з найвідоміших у "Формулі-1". Френк Вільямс створив її в 1977 році. Загалом вона виграла 9 Кубків Конструкторів (які Вільямс завжди цінував вище, ніж перемогу в особистому заліку), здобула 114 перемог у Гран-прі.

1986 року у результаті автомобільної аварії Вільямс був паралізований, проте, незважаючи на це, залишався керівником команди аж до 2012 року, коли сер Френк залишив свою посаду, яку згодом обійняла його дочка Клер.

Френк Вільямс був нагороджений Орденом Британської імперії в 1987 році, в 1999 йому був наданий титул сера.