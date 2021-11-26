Україна за тиждень не набрала жодного бала у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Завершився 5-й тур групового етапу футбольних єврокубків.

Українські клуби виступили гнітюче – всі три клуби зазнали поразок із загальним рахунком 1:8: "Динамо" – "Баварії" (1:2) та "Шахтар" – "Інтеру" (0:2) у Лізі чемпіонів, а "Зоря" – "Ромі" (0:4) у Лізі Європи .

При цьому Україна залишається на 11-й позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА з п'ятирічною сумою коефіцієнтів 31.400.

Однак, наш найближчий суперник у боротьбі за 10-е місце, яке дозволяє виставити чемпіона країни напряму до групового раунду Ліги чемпіонів-2023/24 – Росія набрала 32.682 бали після того, як "Зеніт" додав нічию в гостях зі шведським "Мальме" (1:1 ), а "Спартак" вдруге сенсаційно обіграв "Наполі" (2:1). Тільки "Локомотив" поступився "Лаціо" (0:3).

Таким чином Україна практично припинила боротьбу з Росією за топ-10.

Є побоювання, що Україна втратить і 11-те місце.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА (впливає на розподіл путівок у сезоні 2023/24).