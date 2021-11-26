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"Зоря" залишила Україну без єврокубкової весни

Луганці без шансів поступилися "Ромі".

"Зоря" залишила Україну без єврокубкової весни
Теммі Абрахам забиває свій другий гол у ворота "Зорі"
Фото: EPA/UPG

У рамках передостаннього туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА луганська "Зоря" зустрічалася на виїзді з "Ромою" і розгромно поступилася – 0:4.

Голи порівну розподілилися по таймах.

У паралельному матчі "БудеГлімт" здобув перемогу над ЦСКА (2:0) і, таким чином, перед останнім туром позбавив "Зорю" навіть математичних шансів на вихід із групи.

Зважаючи на те, що цього тижня і "Динамо", і "Шахтар" своїми програшами застовпили за собою останні місця у своїх групах Ліги чемпіонів, Україна вперше за останні 14 років навесні відпочиватиме від клубного єврофутболу, 

Огляд матчу "Рома" - "Зоря".

Григорій МухінГригорій Мухін
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