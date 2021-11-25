"Манчестер Юнайтед" переключився на інших кандидатів через відмову Зідана очолити ПСЖ узимку

Екстренер "Реала" Зінедін Зідан відмовився очолити у зимову паузу "Парі Сен-Жермен", повідомляє видання As.

Паризькому клубу не вдалося переконати 49-річного французького фахівця очолити нову команду посеред сезону. Зінедін має намір витримати паузу перед поверненням до тренерської роботи.

Зазначимо, що відмова Зідана очолити ПСЖ ускладнює становище "Манчестера Юнайтед", який хотів запросити на посаду головного тренера нинішнього наставника ПСЖ Маурісіо Почеттіно.

За інформацією деяких ЗМІ, питання залишалося лише у сумі компенсації.

У ситуації, що склалася, керівництво "червоних дияволів" переключило свою увагу на колишнього тренера "Барселони" Ернесто Вальверде, звільненого з каталонського клубу в січні 2020 року і який з того часу перебуває без роботи.

Також на радарі МЮ екснаставник "Борусії" Д Люсьєн Фавр та Руді Гарсія, який минулого літа пішов з "Ліона", повідомляє The Telegraph.