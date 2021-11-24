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Левандовський встановив рекорд Ліги чемпіонів

Роберт нестримний.

Роберт Левандовський (по центру)
Фото: EPA/UPG
Роберт Левандовський (по центру)

Напередодні київське "Динамо" втратило шанси продовжити єврокампанію навесні, програвши у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Баварії" – 1:2.

Відкрив рахунок на НСК "Олімпійський" ефектним ударом "ножицями" форвард гостей Роберт Левандовський.

Таким чином, 33-річний поляк встановив унікальне досягнення – Роберт став першим гравцем в історії цього турніру, який двічі за свою кар'єру забив у дев'яти матчах ЛЧ поспіль.

Перша подібна серія Левандовського тривала з серпня 2019 по серпень 2020 року.

А друга, яка бере початок у листопаді минулого року, ще триває.

Зазначимо, що рекорд безперервної результативності у матчах ЛЧ належить Кріштіану Роналду – 11 матчів.

Григорій МухінГригорій Мухін
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