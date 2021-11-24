Левандовський встановив рекорд Ліги чемпіонів

Напередодні київське "Динамо" втратило шанси продовжити єврокампанію навесні, програвши у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Баварії" – 1:2.
Відкрив рахунок на НСК "Олімпійський" ефектним ударом "ножицями" форвард гостей Роберт Левандовський.
Таким чином, 33-річний поляк встановив унікальне досягнення – Роберт став першим гравцем в історії цього турніру, який двічі за свою кар'єру забив у дев'яти матчах ЛЧ поспіль.
Перша подібна серія Левандовського тривала з серпня 2019 по серпень 2020 року.
А друга, яка бере початок у листопаді минулого року, ще триває.
𝗔𝘂𝗴 𝟮𝟬𝟭𝟵-𝗔𝘂𝗴 𝟮𝟬𝟮𝟬— William Hill (@WilliamHill) November 23, 2021
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Robert Lewandowski scores in nine consecutive #UCL games... again. 🤯
Зазначимо, що рекорд безперервної результативності у матчах ЛЧ належить Кріштіану Роналду – 11 матчів.
Players to score in 9+ consecutive games Champions League games:— Squawka Football (@Squawka) November 23, 2021
◎ Ruud van Nistelrooy (9)
◎ Cristiano Ronaldo (11)
◎ Robert Lewandowski (9)
◉ Robert Lewandowski 🆕
The #UCL is undergoing a rebrand. pic.twitter.com/2TtapvNvfu