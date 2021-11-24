"У очній зустрічі на нас чекала б ганьба": експерша ракетка світу порівняв рівень українського та російського футболу

Найтитулованіший тенісист в історії Росії, експерша ракетка світу Євген Кафельников, який з давніх-давен є фанатом київського "Динамо", прокоментував учорашній матч Ліги чемпіонів у Києві.

Зокрема, переможець двох турнірів "Великого шолома" (Roland Garros-1996 та Australian Open-1999) у листуванні з відомим російським телекоментатором Олексієм Андроновим оцінив нинішній рівень українського та російського футболу не на користь останнього.

І з цієї позиції Кафельников радий, що УЄФА продовжує розводити збірні та клуби Росії та України на футбольних турнірах.

"Правильно розводять збірні та клуби з футболу, а то на нас чекала б така ганьба, що відмитися від нього було б неможливо дуже довго", - написав Кафельников у своєму Twitter.

Примітно, що раніше у колишнього тенісиста була абсолютно протилежна точка зору і він пропонував не розводити збірні Росії та України перед жеребкуванням матчів плей-оф Чемпіонату світу-2022.

"Я категорично проти того, щоб Росію та Україну роз'єднували між собою на етапах стикових матчів на Чемпіонаті світу чи Євро. Потрібно грати у цьому випадку на нейтральних полях, це моя думка".

Нагадаємо, після поразки від "Баварії" та нічиї у матчі "Барселона" - "Бенфіка" команда Мірчі Луческу втратила навіть математичні шанси вийти у плей-оф єврокубкових турнірів.