Фото: EPA/UPG У Майкла Карріка ще багато роботи

У рамках передостаннього, п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Манчестер Юнайтед" зустрічався в Іспанії з "Вільярреалом" та здобув важку перемогу – 2:0.

Як завжди, за МЮ відзначився Кріштіану Роналду, який відкрив рахунок у матчі на 78-й хвилині,

Фото: EPA/UPG Кріштіану Роналду

Фото: EPA/UPG Джейдон Санчо

а на 90-й остаточний результат встановив Джейдон Санчо.

Зазначимо, це був перший офіційний матч Майкла Карріка біля керма "МанЮнайтед".

Звичайно, проблеми "червоних дияволів" за три дні після свого призначення Каррік вирішити не міг, що продемонстрував перший і половина другого таймів. Лише чудова гра у рамці Давида Де Хеа уберегла гостей від неприємностей.

Проте, вчасно зроблені заміни дозволили МЮ гру перевернути і досягти потрібного результату.

Цією перемогою "Юнайтед" виконав одразу два завдання – гарантував собі вихід у плей-оф турніру та застовпив за собою перше місце у групі F.

Це стало можливим завдяки результату матчу між двома іншими суперниками іспанського та англійського клубів за квартетом – "Янг Бой"з та "Аталанти" у Берні розписали надрезультативну нічию – 3:3.

Перед останнім туром у МЮ 10 очок, у "Вільярреала" – 7, клуб Руслана Малиновського набрав 6 очок та замикає групу "Янг Бойз" – 4 очки.

У очному поєдинку у Бергамо між "Аталантою" та "Вільярреалом" визначиться господар другої путівки до 1/8 фіналу.

Водночас швейцарський клуб ще не втратив шансів на вихід до Ліги Європи.

Лише невмотивований МЮ може дещо розслабитись, але якість продемонстрованої гри у Вільярреалі показує, що "червоним дияволам" цього робити не варто, в першу чергу – на перспективу.

Огляд матчу "Вільярреал" - "Манчестер Юнайтед".

Огляд матчу "Янг Бойз" - "Аталанта".