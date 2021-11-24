У рамках передостаннього, п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Манчестер Юнайтед" зустрічався в Іспанії з "Вільярреалом" та здобув важку перемогу – 2:0.
Як завжди, за МЮ відзначився Кріштіану Роналду, який відкрив рахунок у матчі на 78-й хвилині,
Зазначимо, це був перший офіційний матч Майкла Карріка біля керма "МанЮнайтед".
Звичайно, проблеми "червоних дияволів" за три дні після свого призначення Каррік вирішити не міг, що продемонстрував перший і половина другого таймів. Лише чудова гра у рамці Давида Де Хеа уберегла гостей від неприємностей.
Проте, вчасно зроблені заміни дозволили МЮ гру перевернути і досягти потрібного результату.
Цією перемогою "Юнайтед" виконав одразу два завдання – гарантував собі вихід у плей-оф турніру та застовпив за собою перше місце у групі F.
Це стало можливим завдяки результату матчу між двома іншими суперниками іспанського та англійського клубів за квартетом – "Янг Бой"з та "Аталанти" у Берні розписали надрезультативну нічию – 3:3.
Перед останнім туром у МЮ 10 очок, у "Вільярреала" – 7, клуб Руслана Малиновського набрав 6 очок та замикає групу "Янг Бойз" – 4 очки.
У очному поєдинку у Бергамо між "Аталантою" та "Вільярреалом" визначиться господар другої путівки до 1/8 фіналу.
Водночас швейцарський клуб ще не втратив шансів на вихід до Ліги Європи.
Лише невмотивований МЮ може дещо розслабитись, але якість продемонстрованої гри у Вільярреалі показує, що "червоним дияволам" цього робити не варто, в першу чергу – на перспективу.
Огляд матчу "Вільярреал" - "Манчестер Юнайтед".