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Джокович встановив рекорд АТР як найстарший гравець, який завершив сезон на першому місці в рейтингу

Новак і тут обійшов Рафаеля Надаля.

Джокович встановив рекорд АТР як найстарший гравець, який завершив сезон на першому місці в рейтингу
Новак Джокович
Фото: Twitter ATP

20-разовий чемпіон турнірів "Великого шолома", сербський тенісист Новак Джокович став найстаршим гравцем в історії, який завершив сезон на першому рядку рейтингу ATP, повідомляє championat.com.

На даний момент Джоковичу 34 роки та 6 місяців.

Раніше віковий максимум належав іспанцю Рафаелю Надалю (2019 року) і самому Джоковичу (2020-му). Тоді обом тенісистам було по 33 роки.

Зазначимо, що для Джоковича це вже всьоме в кар'єрі, коли він закінчує рік у статусі найкращого тенісиста світу. Він випередив американця Піта Сампраса за цим показником і встановив черговий історичний рекорд.

У 2021 році Джокович зіграв у всіх фіналах турнірів "Великого шолома", перемігши у трьох із них. Крім того, він став чемпіоном "Мастерса" у Парижі (Франція) та домашнього турніру ATP-250 у Белграді.

Додамо, що по 20 титулів ТБШ також в активі його головних конкурентів за останнє десятиліття — Надаля та Роджера Федерера.

Григорій МухінГригорій Мухін
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