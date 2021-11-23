Джокович встановив рекорд АТР як найстарший гравець, який завершив сезон на першому місці в рейтингу

20-разовий чемпіон турнірів "Великого шолома", сербський тенісист Новак Джокович став найстаршим гравцем в історії, який завершив сезон на першому рядку рейтингу ATP, повідомляє championat.com.

На даний момент Джоковичу 34 роки та 6 місяців.

Раніше віковий максимум належав іспанцю Рафаелю Надалю (2019 року) і самому Джоковичу (2020-му). Тоді обом тенісистам було по 33 роки.

Зазначимо, що для Джоковича це вже всьоме в кар'єрі, коли він закінчує рік у статусі найкращого тенісиста світу. Він випередив американця Піта Сампраса за цим показником і встановив черговий історичний рекорд.

У 2021 році Джокович зіграв у всіх фіналах турнірів "Великого шолома", перемігши у трьох із них. Крім того, він став чемпіоном "Мастерса" у Парижі (Франція) та домашнього турніру ATP-250 у Белграді.

Додамо, що по 20 титулів ТБШ також в активі його головних конкурентів за останнє десятиліття — Надаля та Роджера Федерера.