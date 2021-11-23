ФІФА оголосила номінантів на премії The Best FIFA Football Awards-2021, серед них головний тренер збірної України

Цього року найкращих вибратиме складніше.

Фото: ФІФА

ФІФА у своєму Twitter опублікував список номінантів на премію The Best FIFA Football Awards-2021.

До нього потрапив і екстренер жіночої команди "Барселона" Луїс Кортес, який минулого тижня очолив жіночу збірну України.

Переможців буде оголошено під час онлайн-церемонії 17 січня 2022 року.

Кандидатів на здобуття кожної нагороди відбирали експертні комісії з жіночого та чоловічого футболу, до яких входили Еніола Алуко, Емма Бірн та Марта Техедор, а також Тім Кехілл, Девід Трезеге та Алексі Лалас відповідно.

Публічне голосування щодо кожної категорії буде відкрито до 10 грудня. На другому етапі на початку 2022 року буде оголошено трьох фіналістів для кожної нагороди.

Найкращий гравець ФІФА.

The nominees for The Best FIFA Men's Player award:



Lionel Messi

Mo Salah

Karim Benzema

Cristiano Ronaldo

Neymar

Erling Haaland

Kylian Mbappé

Robert Lewandowski

Kevin De Bruyne

Jorginho

N'Golo Kanté pic.twitter.com/gvDrOOpFi5 — B/R Football (@brfootball) November 22, 2021

Найкращий тренер ФІФА.

Антоніо Конте (Італія/Інтер/Тоттенгем)

Гансі Флік (Німеччина/Баварія/збірна Німеччини)

Пеп Гвардіола (Іспанія/Манчестер Сіті)

Роберто Манчіні (Італія/збірна Італії)

Ліонель Себастьян Скалоні (Аргентина/збірна Аргентини)

Дієго Сімеоне (Аргентина/Атлетіко)

Томас Тухель (Німеччина/Челсі).

Найкращий воротар ФІФА.

Аліссон Беккер (Бразилія/Ліверпуль)

Джанлуїджі Доннарумма (Італія/Мілан/Париж Сен-Жермен)

Едуар Менді (Сенегал/Челсі)

Мануель Нойєр (Німеччина/Баварія)

Каспер Шмейхель (Данія/Лестер Сіті).

Найкраща футболістка ФІФА.

Стіна Блекстеніус (Швеція/BK Хакен)

Айтана Бонматі (Іспанія/Барселона)

Люсі Бронз (Англія/Манчестер Сіті WFC)

Магдалена Ерікссон (Швеція/Челсі)

Керолайн Грем Хансен (Норвегія/Барселона)

Пернілле Хардер (Данія/Челсі)

Дженніфер Ермосо (Іспанія/Барселона)

Джі Со Юн (Республіка Корея/Челсі)

Сем Керр (Австралія/Челсі)

Вівіан Мідема (Нідерланди/Арсенал WFC)

Еллен Уайт (Англія/Манчестер Сіті WFC)

Олексія Путельяс (Іспанія/Барселона)

Крістін Сінклер (Канада/Портленд-Торнс).

Найкращий жіночий тренер ФІФА.

Луїс Кортес (Іспанія/Барселона)

Петер Герхардссон (Швеція/збірна Швеції)

Емма Хейс (Англія/Челсі)

Беверлі Прістман (збірна Англії/Канади)

Саріна Вігман (Нідерланди/збірна Нідерландів/збірна Англії).

Найкращий воротар ФІФА серед жінок.