Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути із війська. Ось що відбувається

Через це українські турнікети досі в невизначеному статусі, тоді як у військо потрапляють неякісні саморобні чи погані китайські, а це може коштувати бійцям життя під час поранення.

Міноборони опинилося в черговому скандалі, ще не вийшовши з попередніх — довкола свого меддепартаменту й Агенції оборонних закупівель. Бо досі не визначило, які турнікети можна застосовувати, які ні й чому.

Турнікети — головний засіб порятунку життя на полі бою. Так каже хірург Олександр Данилюк, який 2015 року рятував воїнів у Дебальцевому, потім працював у Мінохоронздоров'я, а тепер трудиться заступником керівниці департаменту охорони здоров’я при Міноборони.

Що сталося

Співзасновник SICH‑Tourniquet Олександр Гадомський увечері 27 січня заявив, що йому запропонували релокувати підприємство в одну європейську країну із сертифікацією та «семизначною сумою інвестування у валюті».

Фото: facebook/Олександр Гадомський Олександр Гадомський

«Європа готується, кажуть про стратегічний актив, який хочуть мати на території для потреб країни, а також для поставок на європейський ринок і в країни Азії та Африки, де попит на засоби тактичної медицини злетить шалено, — написав він. — Якщо уявити, що приймаю пропозицію, орієнтовно через рік в Україні буде імпортний SICH-Tourniquet з лейбою made in EU і по зовсім іншій ціні».

Але не в ціні проблема. А в тому, що, як пише керівниця міжнародного волонтерського центру МАРЛОГ Наталія Попова, з лютого 2024 року українські турнікети й інші засоби тактичної медицини догоспітального етапу (кровоспинні, назофарингіальні тощо) опинилися в державі поза законом.

Чому? Бо Рада ухвалила закон, що всі ці речі має схвалити CoTCCC (за стандартами НАТО). «Але досі не затверджений перелік українських засобів, затверджений CoТССС, який можна використовувати у ЗСУ. І це у воюючій країні, де постійний попит, не можна використовувати своє і якісне», — каже Попова.

Фото: pinesurvey.com SICH-Tourniquet

Гадомський додає, що офіційне схвалення CoТССС не обов’язкова норма в більшості цивілізованих розвинених країн: «Наразі працюємо з ФРН. Вони визнали нашу якість. Сотні тисяч SICH-Tourniquet системно закуповує німецький уряд за гроші німецьких платників податків, щоб передавати їх як матеріально-технічну допомогу в ЗСУ».

Виробник заявляє, що відтепер SICH-Tourniquet «винесли за дужки і надалі не допустять до забезпечення потреб українського війська. І тиснуть на міністра оборони, щоб підписав відповідний наказ».

Чому відтепер?

Тому що 27 січня департамент охорони здоров'я Міноборони в свої, ймовірно, останні дні в такому складі, запустив міжвідомче погодження проєкту наказу «Про мінімальні вимоги до застосування засобів механічних для зупинки кровотечі, що застосовуються силами безпеки та оборони для надання тактичної догоспітальної допомоги під час ведення воєнних (бойових) дій». Його отримав у розпорядження LB.ua.

Якщо запропонований проєкт погодять та ухвалять, допуск у війська по ньому матимуть лише турнікети з CoТССС. Всі інші не матимуть допуску. Це означає, що їх автоматично буде заборонено використовувати, навіть завезені волонтерами.

Це нам підтвердили у самому департаменті. Але це стосується лише турнікетів, а не всіх медвиробів, і лише для надання меддопомоги. Для підготовки і навчань такої заборони не буде.

А в чому проблема, щоб CoTCCC у США схвалив українські турнікети?

Гадомський каже, що очільник CoTCCC узяв партію SICH-Tourniquet на тести. Зразки передали на виставці у США ще півтора року тому. На ці самі тести згодом добрали й інші екземпляри українських турнікетів.

Виробник каже, що тести давно й успішно провели з відповідними протоколами: «Проводили тести на малій вибірці людей із застосуванням датчика Presure Sensor 400, виробник якого відповів, що пристрій не може бути застосований для офіційних наукових досліджень, і це обмеження не дозволить пройти валідацію результатів у науковій спільноті й опублікувати їх у наукових журналах. Наївно розраховувати, що ці тести стануть причиною включення SICH-Tourniquet у перелік CoTCCC».

Він вважає, що жоден український кровоспинний турнікет, вироблений в Україні, не буде рекомендований CoTCCC ні в найближчій, ні в середньостроковій перспективі. І якість спрацювання чи швидкість накладання — лише одні з багатьох пунктів: «До прикладу, важливо, щоб виріб був у базі GSA (Генеральна служба постачання США). Щоб туди потрапити, потрібно бути на ринку США. А щоб бути на ринку, потрібна сертифікація FDA і так далі. У мене не було часу займатися виходом на ринок США. Я працював для України. Але згодом зроблю все, щоб SICH-Tourniquet потрапив до переліку рекомендованих CoTCCC. Проте це не станеться завтра, мʼяко кажучи».

Військовий лікар і багаторічний інструктор з тактичної медицини, який вирішив говорити анонімно, не вважає ідею з дозволом використання турнікетів виключно по CoTCCC здоровою. Бо цей комітет «рекомендує до використання турнікети, а не сертифікує їх. І в різних країнах НАТО аптечки комплектуються по-різному». Тобто мала бути в Україні вже давно вироблена система оцінки якості турнікетів та дозволу або ні їхнього використання тут. А її досі не існує.

Лист частини волонтерів

Так випадково сталося, що LB.UA, досліджуючи скандал з меддепартаментом Міноборони, отримав у розпорядження колективного листа від волонтерських організацій до Міноборони, Офісу Презижента, СБУ та інших структур саме по питанні українських турнікетів.

Серед підписантів — понад 40 організацій. Це і волонтерська мережа «Сталеві Мурахи», і фонд «Інтернаціональний легіон допомоги», ще «Станція «Харків», Ф.О.Н.Д. Діани Макарової, «Корпорація монстрів», «Волонтерська Сотня Доброволя», «Мольфар», медичний батальйон «Госпітальєри» УДА та інші. Ми встигли підтвердити автентичність листа і підписи у двох організацій, і продовжимо уточнювати в інших.

Саме через ухвалене минулоріч законодавство у листі просили вирішити невизначеність щодо турнікетів та українських медвиробів для війська загалом. Там вказано, що досі немає жодних мінімальних вимог та стандартів якості виробів медпризначення, що входять в комплекти медичного майна, зокрема турнікетів. Вони досі не затверджені.

Фото: facebook/Медичний відділ Бойова аптечка українського захисника

«Тобто, не існує ні офіційного дозволу на використання вітчизняних медичних виробів (в тому числі і турнікетів), ні заборони на їх використання», – йдеться у листі.

Хто ж винен у цьому? Може, просто турнікетів українських якісних немає?

Військовий лікар каже, що в його бригаді використовують як американський оригінальний CAT-турнікет, так і українські «Дніпро» та «Січ».

«Це і є відповідь, які якісні турнікети», – каже. Пригадує, що волонтери підіймали питання сертифікації турнікетів ще з 2015 року. Ще відтоді вмовляли владу, зокрема Міноборони, зробити критерії якості оцінки турнікетів, методології їхнього використання тощо: «Тоді це б зняло б питання якості турнікетів, і використання у війську всілякого гівна, по-іншому не можу сказати. Але держава досі нічого не зробила, хоча волонтери надавали навіть проєкти документів. У країні, в якій робиться все через одне відоме місце, набагато простіше заборонити, ніж щось зробити».

У листі організації звинуватили у тому, що документи досі не розробили, керівницю меддепартаменту Міноборони Оксану Сухорукову: «Бездіяльність керівника ДОЗ МОУ Сухорукової Оксани спричинила відсутність затверджених МОУ мінімальних вимог та стандартів якості медичних виробів, що створює ситуацію коли вироби медичного призначення вітчизняних виробників опинилися поза законом та потребують вилучення з комплектів медичного майна», — йдеться у зверненні за грудень 2024 року. Цей лист організації не робили публічним, намагаючись вирішити питання без скандалу.

Лікар не погоджується з тим, що винен у цьому меддепартамент Міноборони: «Я б покивав спочатку на Командування медичних сил, яке за всі роки тут нічого не зробило». А ДОЗ, на його думку, пропрацював всього рік, намагаючись створити нормативну базу для цілої системи військової медицини, і цього часу точно замало: «Треба більш тверезо оцінювати спроможності».

Розповідає, якщо буде наказ вилучити з військ українські турнікети, бо немає сертифікації американської чи іншої «натівської», це не вирішить проблему поганих тих же китайських турнікетів чи зроблених десь у підвалах «на колінці».

«Проводячи перевірки по бригаді, ми регулярно знаходимо китайські турнікети, які бійцям підігнали “добрі” волонтери. Вилучаємо», – пояснює лікар. Чому вилучають? Бо поганий турнікет не спрацює, коли треба буде, і боєць просто може померти внаслідок масивної кровотечі.

До того ж, якщо вилучити українські турнікети, американських CAT-ів не вистачить на всіх. Тому, каже , він саботуватиме виконання наказу, якщо такий буде по вилученню українських турнікетів у бійців: «Бо моє завдання – збереження життя бійців на передовій».

Що каже медичний департамент Міноборони

У відповідь на запит LB.ua головний спеціаліст відділу медичного забезпечення тактичної медицини Департаменту охорони здоров’я Міноборони Володимир Яременко розповів, що ніяких стандартів до турнікетів не існує в цілому світі. Що були спроби зробити їх міжнародною командою під керівництвом American Society for Testing and Materials в 2016 році, але поки без результату. Наразіпереліки турнікетів для надання тактичної догоспітальної допомоги при веденні бойових дій не затвердженні. Єдині «вимоги, які існують серед держав-членів Організації Північноатлантичного договору, є рекомендації Комітету бойової травми (СоТССС).

«Лише на них ми можемо посилатись у наших наказах», – відповів представник департаменту Міноборони.

У вищезгаданому листі вказано, що Сухорукова повідомила, що під її керівництвом ДОЗ проводить тестування вітчизняних турнікетів комітетом СоТССС (США), і що тривають заходи щодо створення в Україні лабораторії для тестування і сертифікації виробів медичного призначення для домедичної допомоги по стандартам НАТО за рахунок міжнародних грантів. Без деталізацій.

Фото: facebook/Департамент охорони здоров'я Міністерства оборони України Директорка департаменту охорони здоровʼя Міноборони України Оксана Сухорукова.

Їх надав департамент LB.ua.

Щодо українських турнікетів, каже Яременко, офіційно від СоТССС отримали лише результати першого та другого етапів тестування турнікетів: ефективність турнікетів у лабораторії та вплив навколишнього середовища (теж лабораторні дослідження).

Згідно наданих даних, 3 з 4 турнікетів українського виробництва пройшли ці дослідження: SICH, DNIPRO, PULS.

Зараз тестування українських турнікетів, каже Яременко, на третьому етапі – збір медичних даних: «Термінів проведення тестування немає та вплинути на швидкість ми не можемо».

Фахівець ДОЗу додав, що наприкінці літа 2024 року почала надходити інформація, що турнікети українського виробництва, надані для тестування СоТССС, не будуть додані до списку рекомендованих.

Враховуючи брак чіткої відповіді по майбутньому цих досліджень, департамент каже, що ініціював створення лабораторії з визначення якості виробів тактичної медицини, щоб мати свої спроможності з визначення якості турнікетів: «Це дозволить проводити тестування всіх партій турнікетів, які надходять в ЗСУ, тобто запровадити вхідний контроль якості».

За цей час команда, каже Яременко, проаналізувала понад 200 досліджень для створення вимог до турнікетів, «щоб можна було впевнено сказати чи цей турнікет є якісним, проведено організаційно-підготовчі роботи щодо розміщення лабораторії в одній з військових частин та визначено подальші кроки реалізації проєкта». Але, додає представник ДОЗу, однією з проблем є брак грошей для створення лабораторії. Подали заявку на них у NATO Science and Technology Organization, провели перемовини з благодійниками.

«У рамках затвердженого проєкту Norwegian Defence Research Establishment закладено кошти для придбання частини обладнання, передача очікується в лютому-березні. Також є погодження фінансування на закупівлю обладнання для лабораторії на 2025 рік від одного з фондів. Специфічне допоміжне обладнання зараз знаходиться в процесі виробництва», – додає ДОЗ.

Кажучи, що є домовленості щодо співпраці для створення вимог до турнікетів та проведення окремих досліджень із дослідниками з Naval Medical Research Unit та Drake University, які мають досвід в подібних дослідженнях, та є тими установами, що проводили дослідження турнікетів для СоТССС: «Опрацьовано проєкт мінімальних техніко-функціональних вимог до турнікетів та результати досліджень двох етапів дослідження українських турнікетів від СоТССС. Це дало змогу напрацювати перелік необхідних досліджень для визначення якості турнікетів».

ДОЗ стверджує, що частину досліджень (13 з 27 необхідних) можна проводити вже. Це неспецифічні дослідження, не потребують особливого обладнання (відсутність гострих та ріжучих елементів в турнікеті тощо).

Ще одна з причин, що подовжує час початку тестувань – створення методології досліджень, її подальша апробація, атестація та повірка обладнання, інші процедури.

«Лабораторія – довгостроковий проєкт. За умови швидкого надходження обладнання та старту проведення досліджень орієнтований час отримання даних, які дозволять сформувати чіткі вимоги та затвердити їх – 4 квартал 2025 року. На жаль через події в департаменті є великий ризик, щодо продовження цього проєкту», – додає Яременко.

По українських турнікетах ДОЗ каже, що наразі може орієнтуватись на відгуки медиків з фронту. Але це «не є методом вимірювання якості з точки зору науки та законодавства» :

«Тому ми можемо скільки завгодно кричати про те, що у війська потрапляє будь-що. Але допоки воно не прошло лабораторне дослідження, формально воно залишається *субстанцією брунатного кольору зі специфічним запахом*. І всі бажаючі можуть трактувати це як "гречаний мед"».

Альтернативна пропозиція

Вищезгадані організації пропонували інше рішення в листі, аби якнайшвидше вирішити ситуацію, допоки немає результатів тестування українських виробників зі США: доручити Командуванню Медичних сил ЗСУ провести незалежний моніторинг та збір інформації (шляхом анкетування) щодо досвіду використання зазначених виробів у підрозділах складових сил безпеки та оборони України, які виконують завдання.

На підставі проведення незалежного моніторингу та збору інформації доручити ДОЗу МОУ за участі МОЗ, КМС, органів управління медичного забезпечення сил безпеки та сил оборони України та представників громадськості – розробити тимчасові мінімальні вимоги та стандарти якості виробів медичного призначення що застосовуються для надання домедичної допомоги. І ці вимоги затвердити.

До моменту затвердження доручити ДОЗу Міноборони вирішити питання дозволу на використання медвиробів вітчизняних виробників у складових сил безпеки та оборони. Після затвердження вимог та стандартів якості ДОЗ Міноборони ініціювати та провести перевірку відповідності виробів медпризначення вітчизняних виробників цим вимогам та стандартам якості, і після того прийняти рішення щодо подальшого їх використання.

Департамент Міноборони пішов іншим шляхом. Але наразі не відомо, що буде після 31 січня. Коли, найбільш імовірно, нинішня команда департаменту піде, а нова, наразі ще невідомо яка, зайде. Ми продовжуємо стежити за розвитком подій.