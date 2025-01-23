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У застосунку Резерв+ стартує бета-тестування електронного направлення на ВЛК

З осені 2025 року в Резерв+ можна буде самостійно обрати медичний заклад, який має контракт із НСЗУ, для проходження огляду на придатність.

У застосунку Резерв+ стартує бета-тестування електронного направлення на ВЛК
У застосунку Резерв+ стартує бета-тестування електронного направлення на ВЛК
Фото: Міноборони

У застосунку Резерв+ стартує перший крок до цифровізації військово-лікарських комісій (ВЛК) - бета-тестування електронного направлення на ВЛК.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Він запевнив, що завдяки реформі цей процес стане значно простішим і зручнішим:

  • Користувач надсилає запит через Резерв+.
  • Керівник ТЦК підтверджує запит.
  • Користувач отримує сповіщення із всією необхідною інформацією: номер реєстрації направлення, адреса медзакладу, підпис керівника ТЦК.

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Зазначається, що в першу чергу направлення зможуть згенерувати громадяни, як самі бажають пройти ВЛК. Згодом ця можливість з’явиться і для людей, які отримали паперову повістку на проходження ВЛК.

З осені 2025 року в Резерв+ можна буде самостійно обрати медичний заклад, який має контракт із НСЗУ, для проходження огляду на придатність.

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