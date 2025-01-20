Інавгурація Дональда Трампа: ключові події та гості
Інавгурація Дональда Трампа: ключові події та гості
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
Затримали генералів, яких вважають причетними до провалу оборони Харківської області торік
Затримали генералів, яких вважають причетними до провалу оборони Харківської області торік
Британські і французькі миротворці та гарантії безпеки
Британські і французькі миротворці та гарантії безпеки
Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
«Смерть Путіна»: нейромережевий франкенштейн
«Смерть Путіна»: нейромережевий франкенштейн
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
Хто збирався будувати в столичному ботсаду, наскільки це можливо і до чого тут Київрада
Хто збирався будувати в столичному ботсаду, наскільки це можливо і до чого тут Київрада
ГоловнаЗдоров'я

В Одесі дуже велика потреба в донорах крові двох груп

Найбільша потреба в групах 1(-) і 2(+).

В Одесі дуже велика потреба в донорах крові двох груп
Ілюстративне фото

На завтра, 21 січня, в Одесі дуже велика потреба в донорах крові.

Про це повідомляє одеська влада.

Зазначається, що потрібні групи 1(-) і 2(+)

Здача відбуватиметься у Приморському районі з 9:00. Здати кров зможуть лише громадяни України.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Реєстрація на донацію крові відбувається за цим посиланням. Після реєстрації зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Донори всіх інших груп та резусів можуть завтра з 9:00 до 12:00 здати кров у міській лікарня №11, вул. Нестеренка (Ак. Воробйова), 5. Реєстрація на здачу крові не потрібна, пройти на місце можна за вказівником “Трансфузіологія” від головного входу.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies