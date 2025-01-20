В Одесі дуже велика потреба в донорах крові двох груп

На завтра, 21 січня, в Одесі дуже велика потреба в донорах крові.

Про це повідомляє одеська влада.

Зазначається, що потрібні групи 1(-) і 2(+)

Здача відбуватиметься у Приморському районі з 9:00. Здати кров зможуть лише громадяни України.

Реєстрація на донацію крові відбувається за цим посиланням. Після реєстрації зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Донори всіх інших груп та резусів можуть завтра з 9:00 до 12:00 здати кров у міській лікарня №11, вул. Нестеренка (Ак. Воробйова), 5. Реєстрація на здачу крові не потрібна, пройти на місце можна за вказівником “Трансфузіологія” від головного входу.