Укрзалізниця прискорює низку поїздів на Одеському напрямку

Поїзди на Одеському напрямку почнуть курсувати швидше з 27 січня.

Пресслужба Укрзалізниці повідомила, що з 27 січня на 2-3 години буде прискорено низку поїздів на Одеському напрямку. Також у Миколаївській області будуть призначені нові зупинки.

Зокрема, прискорення стосується поїздів:

№51/52 Запоріжжя - Одеса

Відправлення із Запоріжжя в 16:00, прибуття в Одесу в 5:25 замість 7:29. Прискорення складає 2:04.

Зворотно з Одеси о 23:18 замість 21:19, прибуття в Запоріжжя в 13:30. Прискорення складає 1:59.

№53/54 Дніпро - Одеса

Відправлення з Дніпра о 18:07, прибуття в Одесу о 5:25 замість 07:29. Прискорення складає 2:04 хв.

Зворотно з Одеси о 23:18 замість 21:19, прибуття в Дніпро о 11:11. Прискорення складає 1:59.

№253/254 Кривий Ріг - Одеса

Відправлення з Кривого Рогу о 18:03, прибуття в Одесу о 5:25 замість 07:29. Прискорення складає 2:04.

Зворотно з Одеси о 23:18 замість 21:19, прибуття в Кривий Ріг о 11:44. Прискорення складає 1:59.

Поїзд №148/147 Київ - Одеса у напрямку Одеси прискорено на 2:02, у напрямку Києва — на 2:26.

Відправлення з Києва о 17:25, прибуття в Одесу о 6:15, раніше 08:17.

Зворотно з Одеси о 19:50 замість 17:24, прибуття до Києва о 9:02.

Поїзд №7/8 Харків - Одеса прискорено на 3:12 в напрямку Одеси та 3:13 у напрямку Харкова.

Відправлення з Харкова о 20:20, раніше 17:55, прибуття в Одесу о 7:12, раніше 7:59.

Зворотно з Одеси о 22:29, раніше 19:52, прибуття до Харкова о 9:21, раніше 9:57.

Для зручності пасажирів будуть додані нові зупинки у Миколаївській області:

Вознесенськ;

Южноукраїнськ (м. Південноукраїнськ);

Колосівка (смт. Токарівка).

Нова зупинка в Одесі для зручності пасажирів: поїзди №51/52, №53/54, №253/254, №147/148 тепер зупинятимуться на станції Одеса-Східна, що обслуговує житловий масив ім. Котовського.