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Відбулася зустріч омбудсманів України і РФ та представників Червоного Хреста

Україна наполягає, аби МКЧХ мав доступ до всіх місць утримання українських військовополонених.

Відбулася зустріч омбудсманів України і РФ та представників Червоного Хреста
зустріч омбудсменів України та РФ і представників МКЧХ
Фото: Telegram/Дмитро Лубінець

Відбулася чотиристороння зустріч між Уповноваженим ВР з прав людини Дмитром Лубінцем, російською омбудсманкою Тетяною Москальковою, а також керівником делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Юргом Егліном та делегації МКЧХ у Росії та Білорусі Борисом Мішелем.

За словами Лубінця, говорили про покращення умов утримання військовополонених та їхнє повернення на батьківщину. Зустріч ініціювала українська сторона.

«Українська та російська сторони прозвітували про передачу пакунків та листів для військовополонених і домовилися про продовження виконання цієї гуманітарної місії в 2025 році. Українська сторона неодноразово наголошувала на необхідності допуску МКЧХ до всіх(!) місць утримання українських військовополонених з метою повноцінного забезпечення виконання МКЧХ свого мандату та повного виконання Женевських конвенцій», - наголосив омбудсман.

Лубінець зазначив, що Україна наполягає на створенні росіянами медичних змішаних комісій з метою верифікації важкопоранених і важкохворих та їхньої пріоритетної репатріації на рідну землю.

«Говорили про повернення цивільних громадян, які утримуються в місцях несвободи. Сторони домовилися про продовження взаємного обміну інформацією щодо пошуку зниклих безвісти серед військовополонених», - додав Уповноважений.

  • Після попередньої зустрічі із Москальковою Лубінець повідомив, що вони домовилися про систематичні обміни полоненими.
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