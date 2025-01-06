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Лубінець: за попередніми домовленостями з РФ обміни полоненими мають відбуватися систематично

Найперше мають повертатися важкохворих і тяжкопоранених, а також тих, хто найдовше у полоні.

Лубінець: за попередніми домовленостями з РФ обміни полоненими мають відбуватися систематично
Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради з прав людини
Фото: Олександр Ратушняк

Обміни військовополоненими і цивільними між РФ і Україною у 2025 році повинні відбуватись систематично.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець в етері каналу «Рада».

За його словами, таку домовленість він досягнув під час однієї із зустрічей з російською уповноваженою Тетяною Москальковою.

«Ми попередньо домовились, що у нас обміни у 2025 році повинні відбуватись систематично. Ми побачимо, чи російська сторона дотримає свого слова. Якщо так, то українське суспільство і побачить цю системність по кількості, по термінах, по категоріях...», - сказав Лубінець.

Омбудсман додав, що вперше вдалося домовитися про те, що списки формуватимуть за двома параметрами.

«На підставі, в першу чергу, фізичного здоров’я – важкопоранені, важкохворі повертаються в першу чергу. Другий – принцип справедливості: хто довше у полоні, той раніше виходить... Принаймні, від Москалькової я отримав підтвердження, що вони готові формувати списки таким чином», - зазначив уповноважений ВР.

Лубінець додав, що український наступ на Курщині позитивно вплинув на обміни. Крім того, на початку цього року українським військовополоненим мають передати ще півтори тисячі пакунків. Загалом такі пакунки має отримати кожен полонений – чи то військовий, а чи цивільний.

  • 30 грудня 2024 року відбувся 59-ий обмін полоненими. Україна змогла повернутися додому 189 своїх людей, серед них – двоє цивільних.
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