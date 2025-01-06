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​На Харківщині чоловік пропонував ухилянтам виїхати за кордон під виглядом спортсменів-каратистів

За 5500 доларів зловмисник обіцяв забезпечити членство в Українській федерації карате і оформити відповідні "документи".

​На Харківщині чоловік пропонував ухилянтам виїхати за кордон під виглядом спортсменів-каратистів
Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили 46-річного мешканця Харківської області, який пропонував чоловікам виїхати за кордон під виглядом спортсменів.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

За 5500 доларів зловмисник запропонував чоловіку призовного віку оформити військово-облікові документи та забезпечити членство в Українській федерації карате, щоб у подальшому виїхати з країни у складі спортивної делегації. 

Організатор схеми запевняв, що має надійні звʼязки для впливу на посадових осіб ТЦК і спортивної організації.

"Перш ніж братися за справу, він забажав отримати аванс нібито для передачі грошей посадовим особам. Щоправда, на зустріч зловмисник сам не пішов, а відправив посередника - колишнього міліціонера", - розповіли в поліції.

Правоохоронці викрили посередника під час одержання частини грошей - 4000 доларів. А невдовзі правоохоронці оголосили про підозру і самому 46-річному фігуранту за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу (Зловживання впливом). Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Раніше СБУ заявила про викриття двох лікарів на черговій схемі ухилення від мобілізації на Закарпатті.

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