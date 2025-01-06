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Заступник міністра: торік мережа закладів вищої освіти МОН скоротилася на дев’ять

Уже є перше місто, в якому процес реорганізації мережі можна вважати завершеним

Заступник міністра: торік мережа закладів вищої освіти МОН скоротилася на дев’ять
Михайло Винницький
Фото: facebook/Оксен Лісовий

Загалом мережа закладів вищої освіти у підпорядкування Міністерства освіти та науки протягом минулого року зменшилась зі 130 до 121. Про це в інтерв’ю LB.ua сказав заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький.

Після того, як у Львові відбулося три кейси об’єднання закладів (до Львівської політехніки приєднали Українську академію друкарства, до Львівського національного університету ім. І. Франка – Інститут фізичної оптики ім. О. Влоха, а Університет ветеринарної медицини та біотехнологій незабаром стане Університетом ветеринарної медицини та природокористування), місто стало першим, де оптимізація мережі завершена. 

“Відповідно є три великі центри, які виконують, власне, роль університету, як місця підготовки кадрів, наукової роботи. Кожен має суттєву міжнародну складову, абсолютно нормально забезпечує працевлаштування, працює з бізнесом. І на це треба дивитися в комплексі із суб'єктністю студента, який у більшому закладі матиме більший вибір викладачів і предметів, з можливостями нового управління, з покращеннями ресурсної бази. Чи там усе ідеально? Абсолютно ні. Але Львів –приклад того, куди нам потрібно рухатися з мережею”, – розповів він.

Нагадаємо, що МОН ставить за мету скоротити свою мережу до 100 закладів вищої освіти.

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