Заступник міністра: торік мережа закладів вищої освіти МОН скоротилася на дев’ять

Загалом мереж а закладів вищої освіти у підпорядкування Міністерства освіти та науки протягом минулого року зменшилась зі 130 до 121. Про це в інтерв’ю LB.ua сказав заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький.

Після того, як у Львові відбулося три кейси об’єднання заклад ів (до Львівськ ої політехнік и приєднали Українську академію друкарства, до Львівськ ого національн ого університет у ім. І. Франка – Інститут фізичної оптики ім. О. Влоха, а У ніверситет ветеринарної медицини та біотехнологій незабаром стане Університетом ветеринарної медицини та природокористування ), місто стало першим, де оптимізація мережі завершена.

“Відповідно є три великі центри, які виконують, власне, роль університету, як місця підготовки кадрів, наукової роботи. Кожен має суттєву міжнародну складову, абсолютно нормально забезпечує працевлаштування, працює з бізнесом. І на це треба дивитися в комплексі із суб'єктністю студента, який у більшому закладі матиме більший вибір викладачів і предметів, з можливостями нового управління, з покращеннями ресурсної бази. Чи там усе ідеально? Абсолютно ні. Але Львів –приклад того, куди нам потрібно рухатися з мережею”, – розповів він.