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У ЗСУ з'явиться окремий медичний підрозділ

Концепцію нового медпідрозділу представили на зустрічі з головнокомандувачем Сирським, і він її підтримав.

У ЗСУ з'явиться окремий медичний підрозділ
Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський підтримав концепцію першого окремого медичного підрозділу в українській армії.

Про це повідомила Медична служба Інтернаціонального легіону ЗСУ.

Упродовж двох з половиною років медслужба навчала, проводила евакуацію, надавала допомогу на стабілізаційних пунктах у Харківській, Запорізькій, Донецькій областях.

"Всі медики знають, якою непростою є ця робота, скільки зовнішніх та внутрішніх перешкод стоять на шляху. Ми завжди намагалися зрозуміти корінь цих проблем та знайти шляхи їх конструктивного вирішення, спокійно, розсудливо, планомірно. Протягом усього часу своїм досвідом і рішеннями існуючих проблем ми ділилися публічно", - йдеться в повідомленні.

Військові медики розповіли, що намагалися покращити рівень надання медичної допомоги не лише в межах свого підрозділу, але й створити передумови для отримання належної медичної допомоги кожним військовослужбовцем.

"Нашою метою було створення окремого медичного підрозділу, який дозволить організаційно масштабувати наш досвід і покращити надання медичної допомоги в зоні бойових дій. Його створення ми обговорювали на публічних заходах, конгресах, конференціях, в кабінетах міністерств, у спілкуванні з вищим командуванням і іншими військовослужбовцями. Своє бачення та концепцію окремого медичного підрозділу ми представили на зустрічі з головнокомандувачем. І отримали підтримку", - наголосили в Медслужбі. 

  • У жовтні минулого повідомлялося, що стабілізаційні медичні пункти підрозділів, які перебувають у районах ведення бойових дій, будуть посилені фаховим медичним персоналом. Також в Генштабі наголосили, що військових медиків не "переводять у піхоту" - вони і далі працюватимуть за своїм безпосереднім фахом.
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