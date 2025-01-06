Джерела в Силах оборони підтвердили фактичне відновлення наступальних дій у Курській області

Наступальні дії у Курській області слід розглядати як намір відновити ініціативу щонайменше на оперативному рівні, повідомили джерела LB.ua в Силах оборони. Співрозмовники підтвердили фактичне відновлення наступальних бойових дій на російській території.
Росія тим часом продовжує стратегічну наступальну операцію на території північно-східних, східних та південно-східних областей України з основним завданнями щодо виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, а також розширення зони окупації в Харківській області та на півдні з одночасними діями щодо відсічі ЗСУ в Курській області. Також ворог продовжує щоденний ракетно-бомбовий терор проти цивільних об'єктів, зокрема з метою розхитати суспільно-політичну обстановку.
Українські підрозділи з 29 грудня по 4 січня завдали серії ударів по ворожих об'єктах на окупованій території та на території Росії. Зокрема, 29 грудня дрони атакували нафтопровід "Дружба" в Брянський області, уночі 30 грудня вдарили по нафтобазі в Смоленській області, 31 грудня кіберфахівці атакували ресурси нафтокомпанії "Лукойл", 2 січня Сили оборони вдарили по командному пункту ворога в Курській області.
Джерела в Силах оборони прогнозують, що ворог протягом наступного тижня продовжить спроби бити по обласних центрах та критичній інфраструктурі.
"Противник відновив готовність до чергового масованого ракетно-авіаційного удару, його нанесення залежить від прийняття відповідного політичного рішення", – розповіли вони.
- Учора вранці керівник Центру протидії дезінформації Коваленко повідомив про те, що українські підрозділи атакували в Курській області на декількох напрямках. Російські ресурси заявили про новий наступ українських сил. Вранці 6 січня речник Генштабу Андрій Ковальов відніс курський напрямок до тих, де минулого тижня були найінтенсивніші зіткнення.
- Курська операція триває з початку серпня 2024. Тоді Сили оборони неочікувано пішли в наступ на територію Росії. Метою було створення буферної зони, аби убезпечити населення України в прикордонних територіях, а також послаблення ворога на інших напрямках. Силам оборони вдалося захопити певну кількість території, а Росія для посилення власних позицій залучила війська Північної Кореї. Частину території, яку українці тримали під контролем, Росії вдалося відвоювати назад, але бої на цьому напрямку динамічні.
- На початку січня український президент називав її сильним козирем в усіх перемовинах.