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Сили ППО збили 2 керовані авіаракети Х-59 та 79 ворожих дронів

Ще 49 безпілотників локаційно втрачені. 

Сили ППО збили 2 керовані авіаракети Х-59 та 79 ворожих дронів
Робота мобільної вогневої групи ДФТГ на Київщині.
Фото: Макс Требухов

Сили ППО у ніч на 6 січня збили 2 російські керовані авіаракети Х-59 та 79 ворожих дронів. Ще 49 безпілотників локаційно втрачені. 

Як повідомили у Повітряних силах, всього  противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із південного напрямку та 128-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, щоу РФ.

Станом на 09.00 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59 та 79 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Влучань не зафіксовано.

49 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

Фото: Повітряні сили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Через падіння збитих ворожих безпілотників є пошкодження будівель підприємств, установ та приватних будинків на Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Полтавщині та Київщині. Попередньо без жертв та постраждалих.

Станом на 8.30 нові групи ворожих БпЛА заходять з півночі. 

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