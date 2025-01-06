Покровський напрямок залишається лідером за тижневою кількістю атак окупантів

Загалом протягом тижня відбулося 1150 зіткнень. Ворог зосереджує основні зусилля на Покровському, Курському, Курахівському, Времівському напрямках. Завдав по території України 13 ракетних ударів (46 ракет), 226 авіаударів (386 КАБ), провів понад 30 000 обстрілів, зокрема понад тисячу – з реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку росіяни провели 10 атак у районах населених пунктів Липці, Гатище і Вовчанськ, успіху не мали, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону. На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили 53 атаки біля Дворічної, Голубівки, Кругляківки, Степової, Новоселівки, Загризового, Петропавлівки, Кучерівки і Лозової.

На Лиманському відбили 127 атак ворога у районах Копанок, Греківки, Зеленого Гаю, Платонівки, Першотравневого, Надії, Макіївки, Тернів, Новосергіївки, Ямполівки, Іванівки і в Серебрянському лісі.

На Сіверському відбили 14 атак у районі Григорівки, Серебрянки, Золотарівки і Білогорівки.

На Краматорському відбили 90 атак ворога у районах Часового Яру, Ступочок, Предтечиного і біля Білої Гори.

На Торецькому росіяни провели 62 атаки неподалік Деліївки, Нью-Йорка, Щербинівки і Торецька. Успіху не мав.

На Покровському захисники відбили 301 атаку окупантів у районах Зелене Поле, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Дачинське, Новий Труд, Вовкове, Солоне, Новооленівка, Нововасилівка, Зелене, Котлине, Новоєлизаветівка.

На Курахівському Сили оборони продовжують стримувати ворога у районі населених пунктів Українка, Слов'янка, Петропавлівка, Курахове, Дачне. Росіяни провели тут 153 спроби прорвати оборону, безрезультатно.

На Времівському відбили 119 атак росіян у районі населених пунктів Костянтинопольське, Дачне, Розлив, Янтарне, Успенівка, Костянтинопіль і Привільне.

На Оріхівському напрямку ворог 10 разів атакував у напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог провів 18 безрезультатних атак.

На Курському напрямку у Росії Сили оборони відбили понад 160 атак.