Армія Росії атакувала Миколаївщину ракетою, артилерією та дронами

Через обстріл пошкоджено будинок, але люди не постраждали.

Армія Росії упродовж доби атакувала Миколаївську область ракетою, артилерією та дронами.

"Учора, 5 січня, о 22.39 ворог спрямував по області крилату ракету, попередньо Х-59. Результату не мав", – написав начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграмі.

Також учора, 5 січня, ворог завдав 12 ударів дронами типу FPV та здійснив один артилерійський обстріл по території Куцурубської громади. Внаслідок одного з обстрілів у с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

О 14:54 та 18:03 ворог вдарив дронами FPV по м. Очакову Очаківський громаді. Теж минулося без постраждалих.