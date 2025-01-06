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Армія Росії атакувала Миколаївщину ракетою, артилерією та дронами

Через обстріл пошкоджено будинок, але люди не постраждали. 

Армія Росії атакувала Миколаївщину ракетою, артилерією та дронами
Фото ілюстративне

Армія Росії упродовж доби атакувала Миколаївську область ракетою, артилерією та дронами.

"Учора, 5 січня, о 22.39 ворог спрямував по області крилату ракету, попередньо Х-59. Результату не мав", – написав начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграмі

Також учора, 5 січня, ворог завдав 12 ударів дронами типу FPV та здійснив один артилерійський обстріл по території Куцурубської громади. Внаслідок одного з обстрілів у с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

О 14:54 та 18:03 ворог вдарив дронами FPV по м. Очакову Очаківський громаді. Теж минулося без постраждалих. 

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