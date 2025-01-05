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В Україні дуже складна антикорупційна система, найскладніша в усій Європі, - Зеленський

"При мені ми проголосували всі антикорупційні закони, всі антикорупційні реформи, ну майже всі".

В Україні дуже складна антикорупційна система, найскладніша в усій Європі, - Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні  дуже складна антикорупційна система. 

Про це він розповів в інтерв'ю Лексу Фрідману.

"Складна, не тому, що її складно зрозуміти, а тому, що вона складається з багатьох елементів. Вона найскладніша в усій Європі", - сказав Зеленський. 

Він нагадав, що антикорупційна реформа - це одна з вимог наших західних партнерів, "бо багато років Україні не довіряли". 

"При мені ми проголосували всі антикорупційні закони, всі антикорупційні реформи, ну майже всі. Сьогодні всі антикорупційні органи незалежні і вони працюють. Я все одно вважаю, що вони все ще недосконалі, є багато питань. Судова система,.. Але і судову реформу, яку від нас вимагали партнери (США та ЄС) - це виписано в конкретних законах, указах і конкретних рішеннях. Ми зробили 99%. Якщо щось не зробили, то воно - на шляху", - наголосив Зеленський.

Він також додав, що проблема корупції в Україні поки не вирішена.

"Сказати, що в нас немає корупції - це брехати. Просто ми відкрито про це говоримо і реально з цим боремось. У нас в тюрмі сидить найвпливовіший олігарх за роки незалежності (Ігор Коломойський, - ред.) - і ніхто не зміг із ним нічого зробити", - зазначив Зеленський. 

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