Зеленський говорив із Лукашенком після початку повномасштабного вторгнення Росії

Самопроголошений президент Білорусі говорив про ракетні удари, що "це - не він".

Президент Володимир Зеленський говорив телефоном із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю Лексу Фрідману.

"Трохи пізніше, до речі, за кілька днів, перших днів війни, я говорив із Лукашенком, телефоном, і він вибачався. І він говорив, що "це - не я". З моєї території пускали ракети, і пускав Путін. Це - його слова", - сказав президент.

Лукашенко також заявив, що не контролює ситуацію.

Зеленський у відповідь сказав, що він - "такий самий убивця", адже ракети запускали з території Білорусі.