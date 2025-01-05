Зеленський говорив із Лукашенком після початку повномасштабного вторгнення Росії

Президент Володимир Зеленський говорив телефоном із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Росії.
Про це Зеленський розповів в інтерв'ю Лексу Фрідману.
"Трохи пізніше, до речі, за кілька днів, перших днів війни, я говорив із Лукашенком, телефоном, і він вибачався. І він говорив, що "це - не я". З моєї території пускали ракети, і пускав Путін. Це - його слова", - сказав президент.
Лукашенко також заявив, що не контролює ситуацію.
Зеленський у відповідь сказав, що він - "такий самий убивця", адже ракети запускали з території Білорусі.
- Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни Росії проти України, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. З території Білорусі запускають ракети по українських містах. Також ворог використовує білоруську територію для перекидання в Україну своїх ДРГ.