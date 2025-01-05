​Зеленський: Неповага до російської мови сьогодні - через росіян. І тільки тому

Президент наголосив, що Україна і Росія - це не одна нація і не одна країна.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що в Україні ніколи не забороняли російську мову, а нинішня зневага до неї спричинена лише одним - агресивною війною, яку Росія розв'язала проти України.

Про це він розповів в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману.

На питання, чи правда, що в Україні забороняли російську мову, Зеленський сказав: "Це неправда. Я ж вам відповідаю... У нас є люди, які говорять російською".

"Я не поважаю керівника чи то директора сьогоднішньої Росії... У нас сьогодні неповага до російської через росіян. І тільки тому. Коли вони рятували російськомовних, вони вбили дуже багато російськомовних людей. Які в своїй більшості знаходяться на Сході... Вони зруйнували їхні оселі, зруйнували їхнє життя...", - наголосив президент.

Він також зазначив, що не можна давати Путіну "пас", щоб він говорив, що ми - один народ

"Це дуже важливий момент. Повідомлення полягає в тому, що ми - не одна нація. І ми - не одна країна", - наголосив Зеленський. При цьому він додав, що "найважливіше - це те, про що ми говоримо, а не те, як ми говоримо".