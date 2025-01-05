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Військовий бюджет НАТО-2025 більший на 9% за попередній рік

Цивільний та військовий бюджет блоку разом становлять менше 0,02% оборонних витрат Альянсу.

Військовий бюджет НАТО-2025 більший на 9% за попередній рік
Штаб-квартира НАТО
Фото: nato.int

Цивільний бюджет військового блоку НАТО на 2025 рік становить 483,3 мільйона євро, а військовий – 2,37 мільярда євро, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Це на 10% і 9% більше, ніж у 2024 році. Ці бюджети спільного фінансування відрізняються від видатків на оборону, які часто обговорюються в контексті НАТО і разом становлять менше 0,02% оборонних витрат Альянсу.

Cпільне фінансування бюджетів НАТО на 2025 рік було погоджено членами Альянсу на засіданні Північноатлантичної ради у 17 грудня 2024 року. 

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“Кошториси забезпечують широкий спектр структур і заходів НАТО, від забезпечення добре функціонуючої командної структури та покращення оперативної сумісності та готовності до підтримки співпраці з партнерами тощо”, ‒ зазначили у Генштабі.

  • Раніше стало відомо, що більшість із 31 члена НАТО цього року витратять на оборону щонайменше 2% свого валового внутрішнього продукту, тоді як у 2014 році таких держав-членів було лише три.
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