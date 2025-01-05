Військовий бюджет НАТО-2025 більший на 9% за попередній рік

Цивільний бюджет військового блоку НАТО на 2025 рік становить 483,3 мільйона євро, а військовий – 2,37 мільярда євро, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Це на 10% і 9% більше, ніж у 2024 році. Ці бюджети спільного фінансування відрізняються від видатків на оборону, які часто обговорюються в контексті НАТО і разом становлять менше 0,02% оборонних витрат Альянсу.

Cпільне фінансування бюджетів НАТО на 2025 рік було погоджено членами Альянсу на засіданні Північноатлантичної ради у 17 грудня 2024 року.

“Кошториси забезпечують широкий спектр структур і заходів НАТО, від забезпечення добре функціонуючої командної структури та покращення оперативної сумісності та готовності до підтримки співпраці з партнерами тощо”, ‒ зазначили у Генштабі.