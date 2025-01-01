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Шмигаль: Державний бюджет за 2024 рік виконано

Залишки на єдиному казначейському рахунку більше 100 млрд грн. На валютних рахунках – понад 163 млрд грн. 

Шмигаль: Державний бюджет за 2024 рік виконано
Нарада щодо виконання держбюджету та основних показників економічного й соціального розвитку
Фото: Телеграм-канал Дениса Шмигаля

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що державний бюджет за 2024 виконано.

"Провели нараду щодо виконання держбюджету та основних показників економічного й соціального розвитку за участі Мінфіну й Мінекономіки, НБУ, Держказначейства, Державної митної служби та Державної податкової служби", – йдеться у дописі глави уряду в телеграмі. 

За словами Шмигаля, усі пріоритетні видатки профінансовані, виконали всі соціальні зобов’язання. Всі платіжки, що були подані, проведені. Залишки на єдиному казначейському рахунку більше 100 млрд грн. На валютних рахунках – понад 163 млрд грн. Це рекордні показники.

Як доповіли в Міністерстві фінансів, до загального фонду держбюджету надійшло близько 2,2 трлн грн податків, зборів та обов'язкових платежів. Загалом до загального й спеціального фондів надійшло понад 3,1 трлн грн.

За 2024 р. уряд залучив 41,7 млрд доларів зовнішнього фінансування, із яких третина (12,6 млрд доларів)  – це безповоротні гранти. Найбільшими донорами України цьогоріч стали Євросоюз, Сполучені Штати, МВФ, Японія, Світовий банк, Канада, Велика Британія. Тільки у грудні цього року було залучено 9,3 млрд доларів.

"Крім того, вперше Росія починає платити за завдані Україні збитки. Важливим досягненням цього року став перший транш, що буде забезпечений майбутніми доходами від заморожених російських активів", – зазначив Шмигаль і пояснив, що йдеться про 1 млрд доларів від США через програму Світового банку. Це є частиною ініціативи G7 загальним обсягом 50 млрд доларів. 

"Скоординували завдання на наступний рік – усі заморожені російські активи мають бути конфісковані та передані на користь України", – наголосив прем'єр.

  • Верховна Рада України 19 листопада 257 голосами нардепів ухвалила в цілому Державний бюджет на 2025 рік.
  • Що заклали у фінальну редакцію головного кошторису держави депутати й уряд – у матеріалі LB.ua "Бюджет-25: рекордні видатки на оборону, ремонти доріг і без підвищення соцстандартів".
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