Умєров зустрівся з наглядовими радами ДОТ і Агенції оборонних закупівель

Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся із наглядовими радами «Державного оператора тилу» й «Агенції оборонних закупівель».
За словами Умєрова, говорили про пріоритети на 2025 рік.
Серед них:
- удосконалення механізмів закупівель;
- моніторинг та контроль виконання контрактів;
- розширення співпраці з міжнародними партнерами;
- забезпечення оперативного та своєчасного зворотного зв’язку для компаній і постачальників;
- створення ефективної системи внутрішнього контролю.
Умєров заявив, що оборонні закупівлі — це «стратегічний напрям, який безпосередньо впливає на боєздатність нашої армії» і що впровадження сучасних підходів до управління ресурсами дозволить підвищити якість забезпечення українських військових.
- У жовтня цього року Кабінет Міністрів за поданням Рустема Умєрова погодив призначення кандидатур на посади членів наглядових рад закупівельних агенцій Міноборони.
- Днями пройшло перше засідання наглядової ради Агенції оборонних закупівель, на якому обрали голову.