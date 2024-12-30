Умєров зустрівся з наглядовими радами ДОТ і Агенції оборонних закупівель

Міністр озвучив пріоритети на 2025 рік.

Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся із наглядовими радами «Державного оператора тилу» й «Агенції оборонних закупівель».

За словами Умєрова, говорили про пріоритети на 2025 рік.

Серед них:

удосконалення механізмів закупівель;

моніторинг та контроль виконання контрактів;

розширення співпраці з міжнародними партнерами;

забезпечення оперативного та своєчасного зворотного зв’язку для компаній і постачальників;

створення ефективної системи внутрішнього контролю.

Умєров заявив, що оборонні закупівлі — це «стратегічний напрям, який безпосередньо впливає на боєздатність нашої армії» і що впровадження сучасних підходів до управління ресурсами дозволить підвищити якість забезпечення українських військових.