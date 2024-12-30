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Умєров зустрівся з наглядовими радами ДОТ і Агенції оборонних закупівель

Міністр озвучив пріоритети на 2025 рік.

Умєров зустрівся з наглядовими радами ДОТ і Агенції оборонних закупівель
Міністр оборони України Рустем Умєров
Фото: Олександр Ратушняк

Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся із наглядовими радами «Державного оператора тилу» й «Агенції оборонних закупівель». 

За словами Умєрова, говорили про пріоритети на 2025 рік.

Серед них:

  • удосконалення механізмів закупівель;
  • моніторинг та контроль виконання контрактів;
  • розширення співпраці з міжнародними партнерами;
  • забезпечення оперативного та своєчасного зворотного зв’язку для компаній і постачальників;
  • створення ефективної системи внутрішнього контролю.

Умєров заявив, що оборонні закупівлі — це «стратегічний напрям, який безпосередньо впливає на боєздатність нашої армії» і що впровадження сучасних підходів до управління ресурсами дозволить підвищити якість забезпечення українських військових.

  • У жовтня цього року Кабінет Міністрів за поданням Рустема Умєрова погодив призначення кандидатур на посади членів наглядових рад закупівельних агенцій Міноборони.
  • Днями пройшло перше засідання наглядової ради Агенції оборонних закупівель, на якому обрали голову.
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