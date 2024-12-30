Україна однією з перших впроваджуватиме супутниковий зв’язок Starlink – Direct to Cell

Київстар, його материнська компанія VEON і підрозділ SpaceX Starlink підписали угоду, яка розпочинає впровадження супутникового зв’язку Direct to Cell в Україні.

Про це йдеться на сайті цифрового оператора.

“Завдяки цій угоді Україна стане однією з перших країн, яка матиме доступ до інноваційної послуги Starlink – Direct to Cell, що значно підвищить стійкість національної інфраструктури зв’язку”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Очікується, що Київстар запустить послуги Starlink Direct to Cell із функцією обміну SMS та OTT-повідомленнями у четвертому кварталі 2025 р. Наступним етапом стане голосовий зв’язок та передача даних.

З початку повномасштабної війни Київстар спрямував значні інвестиції в розвиток мережі 4G, розширення частотного спектру та енергетичну незалежність, зазначають у компанії. Завдяки доступу до технології Starlink Direct to Cell абоненти Київстар зможуть мати безперебійний зв’язок навіть, якщо наземна мережа не спроможна буде обслуговувати певну територію.

З 2013 року VEON інвестувала в Україну понад 10 мільярдів доларів США і взяла на себе зобов’язання інвестувати ще 1 мільярд доларів у відновлення цифрової інфраструктури у період з 2023 по 2027 роки. Київстар увійшов до п’ятірки найкращих інвесторів в Україні за версією Forbes Україна та NV, що зробило VEON найбільшим міжнародним інвестором в країні у 2022 та 2023 роках.

Детальніше про Starlink Direct to Cell

Супутники Starlink з функцією direct-to-cell мають на борту вдосконалений модем eNodeB, який працює як стільникова вежа в космосі, забезпечуючи інтеграцію в мережу подібно до стандартного роумінгового партнера.

Direct-to-cell забезпечує зв'язок у віддалених регіонах і працює з існуючими телефонами LTE скрізь, де видно небо. Не потрібно вносити зміни в апаратне забезпечення, прошивку або спеціальні додатки, забезпечуючи безперешкодний доступ до тексту, голосу та даних.