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Гетманцев: податківців оснастять боді-камерами під час проведення перевірок

"Це унеможливить зловживання з боку податківців, як і спроби «порєшать» з боку несумлінних платників", - вважає депутат.

Гетманцев: податківців оснастять боді-камерами під час проведення перевірок
податкова перевірка
Фото: Telegram/Данило Гетманцев

Всі податківці під час здійснення податкових перевірок будуть оснащені боді-камерами.

Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів Данило Гетманцев.

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«Це унеможливить зловживання з боку податківців, як і спроби «порєшать» з боку несумлінних платників. А також запис зніме будь-які суперечки щодо якості проведення перевірок», - пояснив нардеп.

Також податківцям дадуть планшети і переносні принтери, аби скасувати практику писаних від руки актів.

  • У грудні 2023 року Володимир Зеленський підписав закон про скасування мораторію на податкові перевірки, як це вимагав МВФ.
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