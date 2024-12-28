Гетманцев: податківців оснастять боді-камерами під час проведення перевірок

"Це унеможливить зловживання з боку податківців, як і спроби «порєшать» з боку несумлінних платників", - вважає депутат.

Всі податківці під час здійснення податкових перевірок будуть оснащені боді-камерами.

Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів Данило Гетманцев.

«Це унеможливить зловживання з боку податківців, як і спроби «порєшать» з боку несумлінних платників. А також запис зніме будь-які суперечки щодо якості проведення перевірок», - пояснив нардеп.

Також податківцям дадуть планшети і переносні принтери, аби скасувати практику писаних від руки актів.