Гетманцев: податківців оснастять боді-камерами під час проведення перевірок

Всі податківці під час здійснення податкових перевірок будуть оснащені боді-камерами.
Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів Данило Гетманцев.
«Це унеможливить зловживання з боку податківців, як і спроби «порєшать» з боку несумлінних платників. А також запис зніме будь-які суперечки щодо якості проведення перевірок», - пояснив нардеп.
Також податківцям дадуть планшети і переносні принтери, аби скасувати практику писаних від руки актів.
- У грудні 2023 року Володимир Зеленський підписав закон про скасування мораторію на податкові перевірки, як це вимагав МВФ.