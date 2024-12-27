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МЗС: Україна доставить 500 тонн пшеничного борошна до Сирії

Борошно отримають вже 33 250 сімей.

МЗС: Україна доставить 500 тонн пшеничного борошна до Сирії
Фото: МЗС України

Україна доставить 500 тонн пшеничного борошна до Сирії в рамках гуманітарної програми "Зерно з України" у співпраці з World Food Programme.

Про це інформує МЗС України.

"Протягом наступних тижнів борошно отримають вже 33 250 сімей, або 167 000 людей. Кожен пакунок важить 15 кілограмів і може прогодувати сім'ю з 5 осіб протягом місяця", — інформують у відомстві.

У МЗС додали, що "Україна продовжує підтримувати сирійський народ у скрутний для нього час та об’єднувати зусилля для допомоги народам світу у подоланні продовольчої кризи".

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