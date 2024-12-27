Відомості про водія повинні бути внесені до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

Змінили правила перетину кордону військовозобов'язаними, які перевозять гуманітарні вантажі.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України з метою удосконалення процедури виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану та надзвичайного стану водіїв, які здійснюють перевезення вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших військових формувань, а також населення", – написав він у телеграмі.

Передбачено, що пропуск військовозобов’язаного водія, який здійснює перевезення таких вантажів, здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетинання державного кордону України та прийняття обласними, Київською міською військовимиадміністраціями рішень щодо включення відомостей про водія до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.