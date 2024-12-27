Уряд виділив на доплати вчителям 4,6 млрд гривень

Сьогодні на виїзному засіданні уряду, яке пройшло у Запорізькій області, розподілили субвенцію розміром 4,6 млрд гривень на програму "Вчительська доплата".

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Ще одна програма "Зимової підтримки" — "Вчительська доплата". Сьогодні розподіляємо субвенцію в розмірі 4,6 млрд грн на перше півріччя наступного року, аби з січня всі українські вчителі почали отримувати додаткову щомісячну виплату в розмірі 1000 грн "на руки" після сплати податків. З 1 вересня це буде вже 2000 грн "на руки", – написав Шмигаль у телеграмі.

Мельничук додав, що кошти виділили із державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти.

Дозволили здійснювати протягом бюджетного періоду видатки закладів загальної середньої освіти на здійснення доплати педагогічним працівникам за роботу в несприятливих умовах праці одночасно з державного та місцевих бюджетів та/або одночасно з різних місцевих бюджетів.