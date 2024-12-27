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На посилення захисту енергосистеми уряд спрямував понад 10 млрд грн

Задля мінімізації пошкоджень реалізовують проекти будівництва систем захисту навколо енергооб’єктів.

На посилення захисту енергосистеми уряд спрямував понад 10 млрд грн
Денис Шмигаль оглядає пошкоджений енергооб'єкт у Запорізькій області
Фото: Урядовий портал

На посилення захисту енергосистеми уряд спрямував понад 10 млрд грн.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки до Запорізької області. Там він ознайомився з енергетичним об’єктом, що був пошкоджений російським ударом.

"Задля мінімізації пошкоджень ми реалізуємо проекти будівництва систем захисту навколо енергооб’єктів. Це пріоритетне завдання для кожного регіону", – підкреслив Денис Шмигаль наголосивши, що енергетична інфраструктура постійно перебуває під російським обстрілом й особливо страждають від цього прифронтові регіони. 

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