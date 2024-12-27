На посилення захисту енергосистеми уряд спрямував понад 10 млрд грн.
Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки до Запорізької області. Там він ознайомився з енергетичним об’єктом, що був пошкоджений російським ударом.
"Задля мінімізації пошкоджень ми реалізуємо проекти будівництва систем захисту навколо енергооб’єктів. Це пріоритетне завдання для кожного регіону", – підкреслив Денис Шмигаль наголосивши, що енергетична інфраструктура постійно перебуває під російським обстрілом й особливо страждають від цього прифронтові регіони.
- Ворог востаннє атакував українську енергетику на Різдво, 25 грудня. Всього від жовтня 2022 року Росія завдала понад 1000 ударів по об’єктах української енергетичної інфраструктури.
- Перед цим, 13 грудня, Росія намагалася атакою роз’єднати енергосистеми України та Європи. Тоді у МАГАТЕ заявили про зниження потужності 5 українських енергоблоків
- Укренерго отримало 86 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку, які спрямують на будівництво антидронового захисту на ключових підстанціях системи передачі електроенергії.
- Також Україна передала партнерам список систем ППО, необхідних для захисту енергоооб'єктів.