На посилення захисту енергосистеми уряд спрямував понад 10 млрд грн.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки до Запорізької області. Там він ознайомився з енергетичним об’єктом, що був пошкоджений російським ударом.

"Задля мінімізації пошкоджень ми реалізуємо проекти будівництва систем захисту навколо енергооб’єктів. Це пріоритетне завдання для кожного регіону", – підкреслив Денис Шмигаль наголосивши, що енергетична інфраструктура постійно перебуває під російським обстрілом й особливо страждають від цього прифронтові регіони.