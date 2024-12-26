За підсумками 2024 року очікується зростання ВВП України на 4%, – Мінекономіки

Із них 0,64%, або більш як 88 млрд грн, – результат реалізації політики “Зроблено в Україні”.

Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко поінформувала, що за підсумками 2024 року очікується зростання ВВП України на 4%, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

“Із загального 4%-го зростання, реалізація політики розвитку українських виробників “Зроблено в Україні” цьогоріч забезпечила 0,64%, або більш як 88 млрд грн – свідчать розрахунки Мінекономіки. Переробна промисловість увійшла у лідери за сплатою податків. За результатами трьох кварталів 2024 року на неї припадає 16,7% від загального збору до Зведеного бюджету України. А зростання сплати податків за перші 9 місяців склало 19,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року”, – зауважила Юлія Свириденко у колонці для “Інтерфакс-Україна”.

Цього року уряд зосередився на трьох ключових напрямах для збільшення частки переробної промисловості у ВВП: розвиток виробництва, залучення інвестицій у реальний сектор, сприяння несировинному експорту.

Формувати попит на українські товари з боку держави та громад допомагає політика локалізації у публічних закупівлях. З 1 січня 2025 року вимога частки місцевої складової зросте до 25%.

Програма “Шкільний автобус” дозволила громадам закупити 1 000 автобусів за два роки, забезпечивши роботою працівників українських автобусних заводів і понад 200 підрядників.

Для бізнесу діють програми компенсацій 15% та 25% за купівлю української техніки. Вже майже 150 виробників скористались ними.

Пільгова іпотека єОселя сприяє зростанню попиту на будівельні матеріали. Цього року її переорієнтували на первинний ринок нерухомості.

“Виробництво будматеріалів у першому півріччі 2024 року зросло на 37,1%, а частка іпотек на первинному ринку подвоїлась. Програма також сприяє детінізації економіки. У першому півріччі забудовники сплатили 1,6 млрд грн податків, що у 2,2 раза більше, ніж за аналогічний період торік”, – зазначила міністерка економіки.

Попит громадян на українські товари стимулює програма “Національний кешбек”. За підрахунками Retail Association of Ukraine, у перші місяці її реалізації продажі певних продуктів зросли у кількості на 9,5%.

Залучати інвестиції в українську економіку допомагає програма стимулювання індустріальних парків. Цього року 15 індустріальних парків отримали близько 1 млрд грн підтримки на розвиток інфраструктури.

Цьогоріч уряд також скоригував програму “Доступні кредити 5-7-9”, сфокусувавши її на інвестиційні цілі та розвиток переробної промисловості. За рік частка таких кредитів зросла вдвічі – до 46%. А у прифронтових областях обсяг інвестиційних кредитів збільшився із 3 млрд до 25 млрд грн. Також тепер за кредитні кошти можна купувати енергетичне обладнання.

Бізнес активно користується грантами для переробних підприємств. За час дії програми видали понад 1 000 грантів на 5 млрд грн.

В Україні вперше запрацювала програма підтримки проєктів зі значними інвестиціями. Підписані два договори на загальну суму понад €100 млн. Ще три проєкти на етапі оцінки, а кілька нових готуються до подачі. Загалом у 2024 до Мінекономіки на оцінку подались 6 проєктів.

Також доступні інструменти страхування воєнних ризиків, які впроваджують MIGA, DFC, ЄБРР, іноземні ЕКА та Експортно-кредитне агентство України.

Підтримці несировинного експорту, за словами Юлії Свириденко, у 2024 році сприяло оновлення угод про вільну торгівлю із Канадою та Великою Британією, продовження автономних торгових заходів з ЄС, звільнення від мит на українську сталь від США. А також інструменти від українського ЕКА, яке за 11 місяців підтримало на 7,22 млрд грн несировинного експорту. Це майже на 2 млрд грн більше порівняно з торішнім показником.

Зазначається, що у 2025 році Уряд продовжить підтримувати програми політики «Зроблено в Україні», забезпечуючи їхнє фінансування в повному обсязі, щоб стимулювати виробництво товарів із доданою вартістю та розвиток економіки.