Укренерго відновило графіки відключень світла на завтра

Завтра, 26 грудня, діятимуть графіки у одну та ппівтори черги як для побутових споживачів, так і для бізнесу.
Про це інформує Укренерго.
Заходи обмеження споживання застосовуються так:
для побутових споживачів:
- 08:00 – 17:00 — півтори черги відключень
- 17:00 – 21:00 — одна черга відключень
для промисловості та бізнесу:
- 07:00 – 22:00 — застосування графіків обмеження потужності
"Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня", — інформують в Укренерго.
Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
Нагадаємо, що сьогодні, 25 грудня, Росія завдала чергового комбінованого удару по українській енергосистемі. Сили оборони збили усього 113 ворожих цілей. Зокрема, 55 крилатих ракет, 4 керовані авіаційні ракети та 54 ударні БпЛА "Shahed"/дрони-імітатори різних типів.