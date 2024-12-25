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Укренерго відновило графіки відключень світла на завтра

Вранці діятиме півтори черги відключень, а вдень – одна.

Укренерго відновило графіки відключень світла на завтра
Відвідувачі у кафе, яке освітлюється свічками, під час вимкнення електроенергії у Львові
Фото: EPA/UPG

Завтра, 26 грудня, діятимуть графіки у одну та ппівтори черги як для побутових споживачів, так і для бізнесу. 

Про це інформує Укренерго. 

Заходи обмеження споживання застосовуються так:

для побутових споживачів:

  •    08:00 – 17:00 — півтори черги відключень
  •    17:00 – 21:00 — одна черга відключень

 для промисловості та бізнесу:

  •    07:00 – 22:00 — застосування графіків обмеження потужності

"Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня", — інформують в Укренерго.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 грудня, Росія завдала чергового комбінованого удару по українській енергосистемі. Сили оборони збили усього 113 ворожих цілей. Зокрема, 55 крилатих ракет, 4 керовані авіаційні ракети та 54 ударні БпЛА "Shahed"/дрони-імітатори різних типів.

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