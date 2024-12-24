Україна отримала 1 млрд доларів від Японії та Великої Британії.
Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Прем’єр зазначив, що транш надійшов під гарантії від урядів цих держав у межах програми DPL Світового банку.
Залучені кошти спрямують на зміцнення економіки та фінансування пріоритетних видатків у соціальній та гуманітарній сферах.
“Дякуємо Світовому банку, урядам Японії та Великої Британії за вагому підтримку України й внесок у посилення нашої стійкості”, – сказав Шмигаль.
Програма DPL (Development Policy Loan) Світового банку – це інструмент фінансової підтримки, який надається країнам для реалізації реформ державної політики та інституцій.
Цей тип фінансування спрямований на допомогу урядам у вирішенні ключових економічних, соціальних або структурних проблем, а також у досягненні конкретних цілей розвитку.
- Минулого тижня Світовий банк схвалив надання Україні фінансування у розмірі понад 2 млрд доларів. Пакет допомоги має сприяти розвитку економіки України.
- Сьогодні, 24 грудня, Шмигаль повідомив, що Україна очікує залучити у 2025 році $38 млрд зовнішнього фінансування. Також наша держава очікує отримати кошти від заморожених російських активів.