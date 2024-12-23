Bloomberg: занепад російської економіки під час війни сповільнили залізничну торгівлю РФ з Китаєм

Росія стикається з дедалі більшими труднощами з доставкою товарів до Китаю через мережу східних залізниць, що свідчить про економічні проблеми спричинені війною та санкціями, попри запевнення Кремля, що все добре, пише Bloomberg.

ВАТ "РЖДя" — державний перевізник, відповідальний за всі залізничні перевезення по РФ — минулого тижня схвалив скорочення на 30% своєї інвестиційної програми на наступний рік на тлі стрімкого зростання вартості позик, повідомляють росЗМІ із посиланням на міністра транспорту.

Збільшення вантажоперевезень, пов’язаних із війною, лише посилює наявні проблеми з перевезеннями, а санкції ускладнюють перерахунки через кордони. Водночас постійні логістичні труднощі сповільнюють транспортування таких товарів, як вугілля й алюміній.

"Цього року залізничний сектор переживає найгірший спад з часів кризи 2008-2009 років, і тенденція досі зберігається, — зазначили експерти з московського дослідницького центру MMI. — Ми вважаємо, що це пов'язано з потребами армії, яка має пріоритет у навантаженні мережі, а також з погіршенням проблем із рухомим складом".

Ситуація підкреслює напругу всередині Росії, оскільки війна Кремля в Україні наближається до третього повного року. Центробанк у п’ятницю зберіг свою ключову процентну ставку на рекордному рівні 21%, намагаючись охолодити перегріту економіку, яка, за словами президента Володимира Путіна, перебуває в доброму стані.

Залізничні мережі Східного полігону, що з’єднують Москву з Далекосхідним регіоном, стали основною торговою артерією країни, проте їхньої пропускної спроможності недостатньо для задоволення попиту, що зростає.

"Ми бачимо проблеми Східного полігону", — заявив міністр транспорту Роман Старовойт, зазначивши, що попри збільшення вантажності, інфраструктурні обмеження все ще існують.

Інвестиції у розвиток залізничного сектору скорочуються, і РЖД уже розглядають можливість зменшення загальної інвестиційної програми до 7,9 трильйона рублів до 2030 року. Ці економічні труднощі позначаються на вантажоперевезеннях, зокрема на експорті вугілля й алюмінію.

Компанії, зокрема Rusal, найбільший виробник алюмінію поза Китаєм, стикаються з проблемами в постачанні продукції через обмежену пропускну спроможність залізниць, що призвело до накопичення величезних обсягів алюмінію на заводах у Сибіру.

У лютому Путін окреслив плани збільшити річну пропускну здатність мережі, хоча поточні економічні розриви створюють перешкоди для національного залізничного перевізника.

За даними MMI Research, обсяг вантажних перевезень РЖД знизився на 5,2% в порівнянні з минулим роком до листопада.