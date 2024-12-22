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Рекордні цифри: за добу кордон перетнули 150 тисяч українців, — ДПСУ

У Держприкордонслужбі заявляють про рекордний пасажиропотік за останні роки.

Рекордні цифри: за добу кордон перетнули 150 тисяч українців, — ДПСУ
Черги на пунктах пропуску
Фото: ДПСУ

Впродовж минулої доби з України виїхали 150 000 людей. Прикордонники зазначають, що це рекордний пасажиропотік за останні роки, повідомляє Держприкордонслужба.

"Передріздвяний період спричинив рекордну кількість перетинів державного кордону. За останню добу його перетнули 150 000 громадян – це один із найвищих показників за останні роки", – йдеться у повідомленні.

За інформацією ДПСУ, пасажиропотік зріс на всіх напрямках, але найбільше людей перетинає кордон на пунктах пропуску з Польщею.

Також додають, що значної різниці між в’їздом в Україну та виїздом з неї немає. Щодня кордон перетинають у середньому по 75 000 осіб в обидва напрямки.

  • 21 грудня на Львівщині відкрили міжнародний автомобільний пункт пропуску "Нижанковичі - Мальховіце". Через нього цілодобово пропускатимуть пасажирський та вантажний транспорт з дозволеною загальною масою до 3,5 тонн, а також автобуси.
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