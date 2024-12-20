Шмигаль: з 1 січня 2025 року Україна перекриє транзит російського газу

З 1 січня 2025 року о 7:00 українська газотранспортна система припинить транспортування російського газу.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді, пише "Інтерфакс-Україна".

"Угода про транзит газу закінчується 1 січня 2025 року, о 7:00 ранку фізично транзит буде перекрито, і відновлення транзиту стане можливим тільки, якщо на запит Європейської комісії ми будемо транспортувати нашою системою неросійський газ", — зазначив глава уряду.

Згідно з Угодою про асоціацію з ЄС і Договором до Енергетичної хартії, Україна зобов'язана забезпечувати транзит російської нафти в Європу на запит Єврокомісії, уточнює Шмигаль.

"У зв'язку з цим технічно транзит на запит європейської сторони триває. Однак ми працюємо над тим, щоб накласти 100% санкцій на російські молекули", — зазначив він.