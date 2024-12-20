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Шмигаль: з 1 січня 2025 року Україна перекриє транзит російського газу

Водночас, транзит газу на запит європейської сторони технічно триває.

Шмигаль: з 1 січня 2025 року Україна перекриє транзит російського газу
Фото: EPA/UPG

З 1 січня 2025 року о 7:00 українська газотранспортна система припинить транспортування російського газу. 

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді, пише "Інтерфакс-Україна".

"Угода про транзит газу закінчується 1 січня 2025 року, о 7:00 ранку фізично транзит буде перекрито, і відновлення транзиту стане можливим тільки, якщо на запит Європейської комісії ми будемо транспортувати нашою системою неросійський газ", — зазначив глава уряду.

Згідно з Угодою про асоціацію з ЄС і Договором до Енергетичної хартії, Україна зобов'язана забезпечувати транзит російської нафти в Європу на запит Єврокомісії, уточнює Шмигаль.

"У зв'язку з цим технічно транзит на запит європейської сторони триває. Однак ми працюємо над тим, щоб накласти 100% санкцій на російські молекули", — зазначив він.

  • Вчора під час конференції у Брюсселі Володимир Зеленський наголосив, що Україна не займатиметься продовженням транзиту російського газу.
  • Транзит російського газу з Росії до Євросоюзу українською територією зупиниться на початку наступного року: 1 січня завершиться п'ятирічний контракт "Натфогазу" і "Газпрому". Угоду можна було продовжити ще на 10 років, але через повномасштабну війну Україна цього не робитиме. Більше на цю тему – в матеріалі "Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу". 
  • Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і раніше говорив, що Україна не збирається продовжувати транзит газу нафтопроводом "Дружба". В Угоді про Асоціацію є обов'язок України забезпечувати країни Євросоюзу газом і нафтою. Україна готова виконувати угоду про Асоціацію, але не готова співпрацювати з Росією. Газ із Росії цим шляхом отримувала, зокрема Словаччина. Також купувати російський газ продовжує Угорщина. 
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