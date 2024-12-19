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Україна і Польща хочуть створити газовий хаб, ‒ Міненерего

Українські підземні сховища та польські газові LNG-термінали можуть створити нову бізнес-модель замість російського газового транзиту.

Україна і Польща хочуть створити газовий хаб, ‒ Міненерего
На одному із газосховищ України
Фото: utg.ua

Україна і Польща планують створити Східно-Європейський газовий хаб для постачання палива до Європи в обхід Росії, повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

П’ятирічний контракт України та Росії на транзит газу закінчується 1 січня 2025 року. Зазначається, що українські підземні сховища та польські газові LNG-термінали можуть створити нову бізнес-модель замість російського газового транзиту.

Колісник розповів, що українська сторона офіційно звернулися до партнерів з пропозицією підписати документи для початку розвитку міждержавних точок “входу-виходу” ГТС між Україною та Польщею, а також для збільшення встановленої потужності.

“Це допоможе зробити цю східну частину Європи ще більш ліквідною, ніж це можна уявити сьогодні”, ‒ сказав заступник міністра.

Міненерго очікує укладання довгострокових та середньострокових, схожих до бізнес-моделей у США. “Це допоможе Україні та Польщі зберігати стільки газу, скільки потрібно для всієї Східної Європи”, ‒ пояснив Колісник.

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Зазначимо, у березні 2024 року Україна та Польща підписали Меморандум про співпрацю для покращення взаємодії між українським та польським ринками газу з метою їх інтеграції. 

Документ визначає напрямки співпраці та дорожню карту для досягнення низки цілей, зокрема: 

  • встановлення довгострокових гарантованих потужностей на міждержавних з’єднаннях між Польщею та Україною, 
  • усунення будь-яких бар’єрів для транскордонної торгівлі газом.

Також визначаються перспективи транспортування зрідженого природного газу між Польщею та Україною з можливим використанням українських сховищ для посилення регіону.

  • Тиждень тому Reuters написав, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо проведе низку переговорів наступного тижня, щоб забезпечити постачання російського газу до країни після завершення транзитного контракту України із російським "Газпромом".
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