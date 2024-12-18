Українські моделі OnlyFans сплатили 59 млн грн податків, - Гетманцев

350 моделей OnlyFans задекларували 305,4 млн грн доходу, сплативши 59 млн грн ПДФО та військового збору.
Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів Данило Гетманцев.
"Це дуже важливі гроші для країни у війну і ми вдячні дівчатам за їхню відповідальну позицію та внесок в перемогу", – зазначив він.
Гетманцев додав, що те, що дівчата не сплатили податок своєчасно, не може бути підставою для кримінального переслідування, якщо податки сплачено.
"Правоохоронці такий підхід розділяють. Надалі – не робіть помилок", – наголосив він.
Нагадаємо, що в 2023 році прибуток OnlyFans склав $485 мільйонів.
- Платформу OnlyFans створив у 2016 році британський підприємець Тім Стокле, син колишнього інвестиційного банкіра Гая Стокле. Зараз він обіймає посаду генерального директора компанії. Основним власником сайту на сьогодні є виходець з України Леонід Радвінський. Він є доларовим мільярдером.