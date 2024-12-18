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Українські моделі OnlyFans сплатили 59 млн грн податків, - Гетманцев

350 моделей задекларували 305,4 млн грн доходу.

Українські моделі OnlyFans сплатили 59 млн грн податків, - Гетманцев
Фото: habr.com

350 моделей OnlyFans задекларували 305,4 млн грн доходу, сплативши 59 млн грн ПДФО та військового збору. 

Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів Данило Гетманцев.

"Це дуже важливі гроші для країни у війну і ми вдячні дівчатам за їхню відповідальну позицію та внесок в перемогу", – зазначив він.

Гетманцев додав, що те, що дівчата не сплатили податок своєчасно, не може бути підставою для кримінального переслідування, якщо податки сплачено.

"Правоохоронці такий підхід розділяють. Надалі – не робіть помилок", – наголосив він.

Нагадаємо, що в 2023 році прибуток OnlyFans склав $485 мільйонів.

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