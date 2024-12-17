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Британія впровадила нові санкції проти РФ та виділила 35 млн фунтів екстреної підтримки для енергетики України

Крім того, Данія, Швеція, Польща, Фінляндія та Естонія разом із Великою Британією домовилися співпрацювати, щоб протистояти ймовірним російських тіньовим суднам уздовж Балтійського маршруту.

Британія впровадила нові санкції проти РФ та виділила 35 млн фунтів екстреної підтримки для енергетики України
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Велика Британія надала екстрену підтримку в розмірі 35 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб допомогти Україні відновити свою енергетичну мережу. Про це повідомив сьогодні прем’єр-міністр країни Кір Стармер.

Також Британія впроваджує нові санкції проти енергетичного сектору Росії. Сьогоднішні санкції спрямовані проти 20 суден тіньового флоту, що перевозять незаконну російську нафту, включаючи Ocean Faye, Andaman Skies і Mianzimu, кожен з яких перевіз понад чотири мільйони барелів російської нафти у 2024 році.

Ключові стрижні в торгівлі нафтою Путіна, компанії 2Rivers DMCC і 2Rivers PTE LTD, також потрапили під санкції. Ці нові заходи ще більше виснажать військову машину Путіна, обмежуючи надходження від нафти, які йому так потрібні для підживлення незаконної війни, і привернуть увагу тих, хто забезпечує експорт російської нафти.

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Велика Британія запровадила санкції проти понад 100 суден за транспортування російських енергоносіїв, у тому числі 93 нафтових танкерів, більше ніж будь-яка інша країна. 

Данія, Швеція, Польща, Фінляндія та Естонія разом із Великою Британією домовилися співпрацювати, щоб протистояти ймовірним російських тіньовим суднам уздовж Балтійського маршруту.

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